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Grupa vozača tramvaja u Milanu suspendovana je nakon što su se pojavile optužbe da su u čet grupi na platformi "Vocap" delili fotografije putnica i razmenjivali seksističke i vulgarne komentare o njihovom izgledu.

Milanski tužioci pokrenuli su istragu protiv najmanje jednog zaposlenog u gradskom prevozniku ATM zbog sumnje da je neovlašćeno pristupao informatičkim sistemima i sistemu video-nadzora kako bi pribavio snimke putnica.

Takođe su naloženi pretresi stanova još petorice zaposlenih i oduzimanje njihovih mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja.

Prema navodima italijanskih medija, vozači su komentarisali fotografije snimljene sigurnosnim kamerama u tramvajima, fokusirane na lica, noge, grudi i butine putnica.

Slučajno otkriveni

Slučaj je otkriven nakon što je jedna putnica primetila vozača van dužnosti kako na telefonu pregleda "Vocap" grupu sa fotografijama žena i uvredljivim komentarima.

Ona je fotografisala ekran njegovog telefona i snimak prosledila poznatoj feminističkoj aktivistkinji, koja je potom prijavila slučaj kompaniji ATM.

Foto: Massimo Todaro/Shutterstock

ATM je saopštio da sprovodi internu istragu kako bi utvrdio sve okolnosti slučaja, proverio da li su sistemi kompanije zloupotrebljeni i zaštitio putnike i zaposlene.

Još nije poznato da li su fotografije poticale iz sistema video-nadzora jednog ili više tramvaja, niti da li su deljene van pomenute "WhatsApp" grupe.

Organizacija za zaštitu potrošača "Codacons" podnela je zvaničnu prijavu tužilaštvu.

Problem većih razmera

Predsednik organizacije za Lombardiju Marko Marija Donceli ocenio je da bi, ukoliko se optužbe potvrde, moglo da bude reči o ozbiljnim krivičnim delima, što bi otvorilo mogućnost i za građanske tužbe za naknadu štete.

Kako je preneo Gardijan, slučaj je ponovo skrenuo pažnju na problem mizoginije na internetu u Italiji.

Prošle godine javnost je reagovala nakon otkrića internet stranice koja je objavljivala lažne pornografske fotografije poznatih žena, uključujući italijansku premijerku Đorđu Meloni, koja je i sama kritikovala širenje AI-generisanih lažnih fotografija na kojima je prikazana u kompromitujućim situacijama.