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Tinejdžer (16), kojem se sudi za ubistvo devetogodišnje Arije Torp u Velikoj Britaniji, navodno je neposredno nakon zločina rekao grupi mladih ljudi da "mora da pobegne od svega – policije, porodice, svega", rečeno je pred sudom.

Arija Torp preminula je 15. decembra prošle godine nakon uboda nožem u grudi u svom domu u Veston-super-Meru. Šesnaestogodišnji optuženi, čije ime ne može biti objavljeno iz pravnih razloga, negira optužbe za ubistvo i ubistvo iz nehata.

Njeno telo je pronađeno u lokvi krvi na podu dnevne sobe.

Pred Krunskim sudom u Bristolu izneti su navodi da je optuženi nakon incidenta otišao do železničke stanice Vorl, gde je oko 12 minuta razgovarao sa grupom mladih ljudi u skloništu pored perona, pre nego što se ukrcao u voz.

Detektiv Čarli Kuk iz policije Ejvona i Somerseta izjavio je da telefonski zapisi i snimci video-nadzora potvrđuju njegovo kretanje nakon ubadanja. Jedan od svedoka rekao je da je tinejdžer bio vidno uznemiren.

- Žurio je, mnogo se tresao i govorio je: "Moram da pobegnem, moram da pobegnem" - rekao je svedok u snimljenom iskazu prikazanom poroti.

1/5 Vidi galeriju Ubijena devojčica Arija (9) u Velikoj Britaniji Foto: Printscreen Facebook

Kada ga je neko iz grupe pitao od čega beži, navodno je odgovorio:

- Od svega – policije, porodice. Od svega.

Prema iskazu svedoka, optuženi je zatim otkopčao kaput kako bi prisutni mogli da osete koliko mu srce ubrzano kuca. Jedan od članova grupe tada je pozvao policiju. Svedok je dodao da je mladić tokom razgovora ponavljao samo jednu rečenicu:

- Naletela je na nož - rekli su.

Drugi svedok izjavio je da je optuženi, kada je čuo policijske sirene, rekao nešto poput: "Mislim da dolaze po mene".

Istragom je utvrđeno da je na telefonu guglao šta bi se dogodilo ako nekoga ubije. Ljudi koji su se tada našli na peronu čuli su ga kako izgovara da mora da pobegne jer je žrtva koju je ubio naletela na nož čija je oštrica 22 cm.

U razgovoru s policijom optuženi je ispričao da je Ariјa izgovorila njegovo ime nakon uboda nožem, da je nakon toga napravila dva koraka unazad i pala na pod držeći se u predelu grudi.

On je policiji rekao da je pobegao s mesta zločina jer se uplašio, a kada su ga pitali da li se kaje, samo je klimnuo glavom.

Jezive scene užasa

Sud je čuo i svedočenje Olija Šeparda, muškarca koji je privremeno boravio u Arijinoj kući i koji ju je pronašao nakon napada.

On je rekao da je po povratku kući nešto posle 18 časova zatekao neobičnu tišinu i otvorene fioke u kuhinji.

- Nisam mogao da otvorim vrata jer su vrata ormara ispod stepenica bila otvorena. Kada sam prošao hodnikom i pogledao pored stepenica, video sam Ariju na podu - rekao je Šepard.

Na pitanje tužioca šta je prvo pomislio kada ju je ugledao, odgovorio je da je isprva mislio da se devojčica šali.

- Pozvao sam je po imenu, a onda sam primetio krv na njenoj ruci. Bila je licem okrenuta ka podu. Njena školska majica bila je prekrivena krvlju - rekao je.

Šepard je potom pokušao reanimaciju i pozvao hitne službe. Obdukcija je pokazala da bi Arija "vrlo brzo preminula od zadobijene povrede", rečeno je porotnicima. Oštrica noža joj je takođe probila i levo plućno krilo.

Porota je saslušala i komšiju Ešlija Mensela, koji je izjavio da je u vreme incidenta čuo muškarca kako viče.

- Čuo sam tri puta "ne, ne, ne". Zvučalo je kao potpuna neverica. Odmah sam pomislio da je nešto ozbiljno - rekao je.

Dodao je da su mu pažnju ubrzo privukla plava rotaciona svetla policijskih vozila. Policija nije otkrila da li je poznavao devojčicu.

Suđenje se nastavlja pred Krunskim sudom u Bristolu.