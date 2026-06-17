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Stižu upozorenja da će se nepogode nastaviti i narednih dana

Stižu upozorenja da će se nepogode nastaviti i narednih dana

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Obilne kiše i poplave pogodile su više delova Kine, primoravajući vlasti da evakuišu desetine hiljada ljudi. Stižu upozorenja da bi se nepovoljni vremenski uslovi mogli nastaviti i narednih dana.

Najteže su pogođene pojedine oblasti na jugu zemlje, gde su reke izašle iz korita, a saobraćaj i svakodnevni život ozbiljno poremećeni.

Prema podacima kineskih vlasti, u provincijama Hunan, Gujdžou i Hubej zabeležene su ljudske žrtve i nestale osobe usled obilnih padavina i klizišta. U provinciji Guangdong evakuisano je više od 16.000 stanovnika iz ugroženih područja, dok su škole u pojedinim gradovima privremeno zatvorene zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Spasilačke službe raspoređene su na više kritičnih lokacija, a u akcijama učestvuju stotine vatrogasaca, specijalizovana vozila, čamci i helikopteri. Prioritet je evakuacija stanovništva iz područja ugroženih poplavnim talasima i dostavljanje pomoći odsečenim naseljima.

Istovremeno, kineske vlasti izdale su nova upozorenja zbog mogućnosti ekstremnih poplava u severozapadnom regionu Sinkjang. Neuobičajeno visoke temperature, obilne padavine i ubrzano topljenje glečera povećavaju rizik od izlivanja reka i oštećenja infrastrukture, uključujući puteve, železnicu i energetske objekte.

1/6 Vidi galeriju Kina poplave Foto: Sun Fanyue / Xinhua News / Profimedia

Kina se poslednjih godina sve češće suočava sa ekstremnim vremenskim pojavama, uključujući rekordne padavine, suše i toplotne talase. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promene doprinose većoj učestalosti i intenzitetu ovakvih događaja, zbog čega vlasti ulažu dodatne napore u sisteme ranog upozoravanja i zaštitu stanovništva.