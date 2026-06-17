Slušaj vest

Obilne kiše i poplave pogodile su više delova Kine, primoravajući vlasti da evakuišu desetine hiljada ljudi. Stižu upozorenja da bi se nepovoljni vremenski uslovi mogli nastaviti i narednih dana.

Najteže su pogođene pojedine oblasti na jugu zemlje, gde su reke izašle iz korita, a saobraćaj i svakodnevni život ozbiljno poremećeni.

Prema podacima kineskih vlasti, u provincijama Hunan, Gujdžou i Hubej zabeležene su ljudske žrtve i nestale osobe usled obilnih padavina i klizišta. U provinciji Guangdong evakuisano je više od 16.000 stanovnika iz ugroženih područja, dok su škole u pojedinim gradovima privremeno zatvorene zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Spasilačke službe raspoređene su na više kritičnih lokacija, a u akcijama učestvuju stotine vatrogasaca, specijalizovana vozila, čamci i helikopteri. Prioritet je evakuacija stanovništva iz područja ugroženih poplavnim talasima i dostavljanje pomoći odsečenim naseljima.

Istovremeno, kineske vlasti izdale su nova upozorenja zbog mogućnosti ekstremnih poplava u severozapadnom regionu Sinkjang. Neuobičajeno visoke temperature, obilne padavine i ubrzano topljenje glečera povećavaju rizik od izlivanja reka i oštećenja infrastrukture, uključujući puteve, železnicu i energetske objekte.

Kina poplave Foto: Sun Fanyue / Xinhua News / Profimedia

Kina se poslednjih godina sve češće suočava sa ekstremnim vremenskim pojavama, uključujući rekordne padavine, suše i toplotne talase. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promene doprinose većoj učestalosti i intenzitetu ovakvih događaja, zbog čega vlasti ulažu dodatne napore u sisteme ranog upozoravanja i zaštitu stanovništva.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPOTOP U KINI, RASTE BROJ MRTVIH! Vlasti pronalaze tela, ljudi nestali tokom oluje, a kiša i dalje pada i neće prestati još tri dana (VIDEO)
x EPA Xinhua Li Ran.jpg
PlanetaRASTE BROJ MRTVIH U PEKINGU, KIŠA NE STAJE OD PROŠLE SREDE! U nedelju dana palo koliko kao za celu godinu, poginulo 44 ljudi, devetoro nestalo (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2025-07-29 084514.png
PlanetaOBILNE KIŠE DONELE POPLAVE I HAOS U KINI! Najteža situacija u pokrajini koja okružuje glavni grad Peking, u klizištima četvoro mrtvih (FOTO, VIDEO)
profimedia-1026230419.jpg
PlanetaKATASTROFA U NEPALU: 18 osoba stradalo u poplavama
x03 EPA Dustin Safranek.jpg
PlanetaHOROR PRIZOR! KAMION VISI SA SRUŠENOG VIJADUKTA! VOZAČ GLEDA U AMBIS! Stravične poplave napravile haos u Kini! Hiljade ljudi u opasnosti! (FOTO/VIDEO)
Kamion.jpg