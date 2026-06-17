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Američki predsednik Donald Tramp izrazio je naklonost prema egipatskom predsedniku Abdelu Fatahu el-Sisiju na samitu G7 u Francuskoj.

Tokom susreta sa egipatskim predsednikom, Tramp se prisetio njihovog prvog susreta. „Sreo sam ga na početku kampanje, kada smo se 'Pokvarena Hilari' (Klinton) i ja kandidovali. Rekli su mi da je predsednik Egipta ovde. To je bila velika stvar“, rekao je Tramp.

Predsednik Egipta Abdel Fatah el-Sisi Foto: Peter KOVALEV / AFP / Profimedia

„Zaljubio sam se u njega čim sam ga video. Duboko smo se zaljubili. Nije čak ni želeo da vidi Hilari. Rekao je: 'Ti ćeš pobediti, ja ne želim da je upoznam.' Sećate se toga? Dakle, imali smo dobar odnos od samog početka“, dodao je Tramp.

El-Sisi, koga su grupe za ljudska prava optužile za brojna kršenja ljudskih prava i diskriminaciju, dugogodišnji je Trampov pristalica.

Na istom samitu, Tramp je komentarisao i memorandum o razumevanju sa Iranom, čiji tekst još nije objavljen. Zapretio je vojnom akcijom ako Iran ne bude poštovao sporazum. „To je memorandum o razumevanju. I ako mi se ne sviđa, ako se ne ponašaju kako treba, vratićemo se pucanju na njih - bacaćemo bombe pravo na njihove glave“, rekao je Tramp.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, pohvalio je sporazum i napao nuklearni sporazum koji je administracija Baraka Obame postigla sa Iranom. „On je pokušao da se izvuče mitom, ja nisam. Dao im je 1,7 milijardi dolara u kešu. Znate šta su Iranci uradili? Smejali su se Obami i govorili da je glupi kučkin sin“, rekao je Tramp.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp Abdel Fatah el-Sisi Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Kontroverza oko sporazuma sa Iranom

Procureli detalji Trampovog sporazuma sa Iranom privukli su veliku pažnju. Prema izveštajima CNN-a i Bloomberg-a, koji su videli nacrt memoranduma od 14 tačaka , sporazum uključuje osnivanje investicionog fonda od 300 milijardi dolara za obnovu Irana, u kojem bi učestvovale SAD i saveznici iz Persijskog zaliva. Bela kuća je negirala ove navode. Direktor za komunikacije Stiven Čeung izjavio je da „navodni tekst Memoranduma o razumevanju koji je CNN dobio ne odražava jezik stvarnog Memoranduma o razumevanju“.

Sam Tramp je na samitu G7 odbacio te tvrdnje. „To je lažno. Ne ulažemo 10 centi. Ljudi mogu da izaberu da to urade, ali to je na njima“, rekao je Tramp, dodajući da je izveštaj CNN-a „lažna priča“. Dok se ne objavi zvanični tekst sporazuma, ostaje nejasno da li će doći do transfera sredstava i koje su garancije da se sukob neće nastaviti. Prema nezvaničnim informacijama, sporazum predviđa deblokiranje milijardi dolara zamrznute iranske imovine u zamenu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.