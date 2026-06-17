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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp negirao je navode da bi konačni sporazum sa Iranomuključivao fond od 300 milijardi američkih dolara za investicije i obnovu te zemlje, ističući da Vašington neće finansirati takvu inicijativu, iako nacrt memoranduma o razumevanju navodno predviđa izradu plana kojim bi bilo obezbeđeno najmanje toliko sredstava.

Govoreći na samitu G7 u Francuskoj, Tramp je odbacio izveštaje o uspostavljanju fonda za Iran.

"To nije tačno", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara da potvrdi navode o fondu vrednom 300 milijardi dolara, preneo je CNN.

Kada mu je ukazano da bi sredstva, prema dostupnim informacijama, trebalo da obezbede saveznici iz zemalja Persijskog zaliva, Tramp je rekao da pojedinci i kompanije mogu da ulažu ukoliko to žele.

"Ljudi mogu da investiraju ako žele. Šta treba da uradim, da kažem da nikome nije dozvoljeno da ulaže? Mi ne investiramo. Nećemo dati ni deset centi. Ljudi mogu sami da odluče o tome, ali to je njihova stvar. Mi nemamo takav fond", rekao je Tramp.

Međutim, prema tekstu memoranduma o razumevanju koji bi dve strane trebalo formalno da potpišu u petak, a čiju je autentičnost, prema navodima medija, potvrdilo više izvora upoznatih sa pregovorima, predviđeno je da SAD zajedno sa regionalnim partnerima izrade plan za obnovu i ekonomski razvoj Irana.

U dokumentu se navodi da se Vašington obavezuje da sa regionalnim partnerima razvije "sveobuhvatan plan za obnovu i ekonomski razvoj Islamske Republike Iran", uz obezbeđivanje finansiranja od najmanje 300 milijardi dolara, dok bi mehanizam za njegovu primenu trebalo da bude definisan u roku od 60 dana kroz konačni sporazum.

Trampovo negiranje, prema ocenama medija, odnosi se pre svega na mogućnost direktnog finansiranja iz američkih izvora, a ne nužno i na postojanje šire inicijative za prikupljanje sredstava.

Na pitanje da li od država Persijskog zaliva traži da finansiraju takav plan, Tramp je odgovorio odrično.

Izvor upoznat sa sadržajem sporazuma rekao je ranije za agenciju Rojters da bi fond bio privatnog karaktera i da bi imao za cilj podsticanje investicija u Iran, dodajući da je već obezbeđeno više od polovine planiranih sredstava.