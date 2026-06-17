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Američki predsednik Donald Tramp govorio je na konferenciji za novinare nakon samita G7 u Francuskoj i osvrnuo se na likvidaciju moćnog iranskog generala Kasema Sulejmanija.

- On je bio šef u Iranu i svi su ga poštovali, ali je bio ludi genije. Bio je genije, otac bombe koja se postavlja na putu. Kada vidite mlade muškarce, a u nekim slučajevima i žene, iako uglavnom mlade muškarce, kako hodaju bez nogu, bez ruku, sa licima raznesenim u komade - to je Sulejmani 95% vremena. Kažu da je to 96,2% ili tako nešto, ali recimo 95%. Sulejmani je to uradio. Slučajno je bio iz Irana, a ja sam ga digao u vazduh. Sećate li se toga? Ja sam ga digao u vazduh - rekao je Tramp novinarima.

Moćni general Kasem Sulejmani, komandant Kuds snaga Iranske revolucionarne garde, ubijen je od strane američkih snaga u januaru 2020. u napadu dronom u Iraku. Sulejmani je bio arhitekta širenja iranskog uticaja van granica zemlje skoro tri decenije i zauzimao je izuzetno važnu poziciju u iranskom režimu, gde je smatran nacionalnim herojem.

U Iranu, podsetimo se, postoji paralelni sistem bezbednosti. Pored redovne vojske i drugih tela, pod direktnom kontrolom vrhovnog verskog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, postoji Iranska revolucionarna garda, čija je grana Kuds snage. Komandant ove formacije je u praksi moćniji čovek od predsednika zemlje koji komanduje redovnom vojskom. Kuds je formacija odgovorna za obaveštajni rad, specijalne vojne operacije i političke akcije sa ciljem zaštite Islamske Republike Iran. Sam naziv Kuds u prevodu znači Jerusalim, što šalje poruku da je krajnji cilj ove organizacije vraćanje tog grada u muslimanske ruke.

Foto: Youtube/The Telegraph/AP/Office of the Iranian Supreme Leader

Sulejmani je došao na mesto komandanta Brigada Kuds krajem 1990-ih i uspeo je da izgradi mit o sebi kao veštom operativcu čije se ime izgovara sa strahopoštovanjem.

Kao jedan od prvih boraca Islamske revolucije koja je stvorila današnju teokratsku republiku, aktivno je učestvovao u svrgavanju šaha. Pošto je bio siromašnog seoskog porekla, hrabro se probijao kroz vojnu hijerarhiju, što je posebno bilo očigledno tokom krvavog Iransko-iračkog rata.

Nakon što je preuzeo Snage Kuds, transformisao ih je u organizaciju čiji su agenti raštrkani po svetu kako bi zaštitili interese Irana. Iranski novac godinama finansira šiitske borce od Avganistana, preko Jemena, Iraka do Libana i palestinskih teritorija.