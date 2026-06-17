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Iako je Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo da bude korak ka smirivanju tenzija, njegova budućnost već je dovedena u pitanje nakon novih izjava američkog predsednika Donalda Trampa. Sa samita G7 poručio je da će se SAD vratiti vojnim akcijama ukoliko Teheran ne bude postupao u skladu sa očekivanjima Vašingtona.

Ovo je memorandum o razumevanju i ako mi se ne sviđa, vratićemo se pucanju na njih, bacanju bombi na njihove glave. Ne sviđa mi se ako se ne ponašaju dobro. Odmah ćemo se vratiti bacanju bombi posred njihovih glava - rekao je Tramp.

Gostujući u emisiji "Usijanje", istoričar prof. Predrag Marković ocenio je da je američki predsednik ozbiljno narušio međunarodni ugled SAD i da rezultati sukoba ne odgovaraju ciljevima koje je Vašington prvobitno postavio.

- Amerika je i dalje najveća sila na svetu, ali sama činjenica da Iran nije poklekao i da je ostao na nogama pod udarom najveće sile pokazuje da je ovaj rat za Teheran predstavljao moralnu pobedu. Tramp je godinama kritikovao Obamin sporazum sa Iranom, a sada izgleda odustaje od glavnog pitanja, nuklearnog programa. Umesto toga, kao uspeh predstavlja pitanje Ormuskog moreuza, koji zapravo nikada nije bio trajno zatvoren - rekao je Marković.

Ključni cilj nije rešen

On smatra da je upravo tokom ovog sukoba Iran dobio novo sredstvo pritiska.

- Sada su praktično otkrili koliko je jednostavno i jeftino blokirati Ormuski moreuz i ništa ne garantuje da tu meru ubuduće neće koristiti mnogo češće. To predstavlja veliki problem za Ameriku i globalnu ekonomiju - naveo je on.

Predrag Marković Foto: Kurir Televizija

Marković smatra da je Vašington odustao i od ideje promene režima u Iranu.

- Režim jeste uzdrman, ali su na vodeće pozicije došli mnogo tvrđi ljudi nego ranije. Tramp može da proglasi pobedu, ali ostaje pitanje koliko će američka javnost u to poverovati kada ključni cilj, pitanje nuklearnog programa, očigledno nije rešen - rekao je Marković.

Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić upozorio je da javnost i dalje nema uvid u zvaničan tekst sporazuma, zbog čega sve informacije treba posmatrati sa rezervom.

- Ne znamo šta se zaista nalazi u sporazumu. Sve što imamo jesu nezvanične informacije i medijska curenja. Čak i tih 14 tačaka koje su objavljene nisu zvanično potvrđene i prema njima treba biti skeptičan - rekao je Đurić.

03:49 NAJAVLJENI SPORAZUM SAD I IRANA POD ZNAKOM PITANJA: Tramp ponovo preti bombama, analitičari upozoravaju da Vašington nije ostvario ključne ciljeve Izvor: Kurir televizija

Govoreći o navodnih 300 milijardi dolara namenjenih Iranu, objasnio je da nije reč o američkom novcu.

- Ne radi se o novcu koji bi Amerika dala Iranu, već o iranskim sredstvima koja su godinama bila zamrznuta zbog sankcija. Sličan model postojao je i u vreme Obaminog sporazuma. Razlika je što je tada oslobađanje sredstava bilo uslovljeno ispunjavanjem obaveza, dok prema informacijama koje su procurele sada deluje da bi Iran novac mogao da dobije pod znatno blažim uslovima - objasnio je.

Izraelsko rukovodstvo nije zadovoljno ishodom

Dodao je da Tramp svojim izjavama prvenstveno pokušava da opravda rezultate rata pred američkom javnošću.

- Tokom sukoba postavljeni su veliki ciljevi, a danas nema mnogo opipljivih rezultata. Zbog toga Tramp svakodnevno menja poruke, čas govori da je sporazum postignut, čas preti nastavkom rata. To je pre svega namenjeno domaćoj javnosti - smatra Đurić.

Direktor Centra za društvena istraživanja Nikola Perišić ocenio je da Tramp pokušava da pronađe izlaznu strategiju, ali da istovremeno mora da balansira između interesa SAD i očekivanja Izraela.

- Vrlo lako može da optuži Iran da nije ispoštovao neku od tačaka sporazuma i da to iskoristi kao opravdanje za nastavak sukoba. Međutim, pitanje je koliko mu se to politički isplati, jer je upravo ovaj sporazum trebalo da bude izlazna strategija iz rata - rekao je Perišić.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

On podseća da na Trampove poteze značajno utiču i odnosi sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

- Izraelsko rukovodstvo nije zadovoljno ishodom i jasno je da želi potpunu pobedu nad Iranom. Sa druge strane, SAD moraju da vode računa o sopstvenim interesima jer produžavanje krize na Bliskom istoku ozbiljno pogađa svetsku ekonomiju. Uz to, istraživanja pokazuju da više od 60 odsto Amerikanaca ne podržava način na koji Tramp vodi politiku prema Bliskom istoku, što može imati posledice već na međuizborima u novembru - zaključio je Perišić.