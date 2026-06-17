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Visoki američki zvaničnici održali su brifing za novinare na kojem su otkrili detalje istorijskog sporazuma sa Iranom.

Prema dokumentu, koji sadrži 14 tačaka i u koji je i BBC imao pristup, dogovoren je trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija na svim frontovima, što eksplicitno uključuje i teritoriju Libana.

Dve strane su se obavezale da će pregovarati i finalizovati sporazum u roku od najviše 60 dana, sa mogućnošću produženja.

Jedna od najvažnijih tačaka tiče se kraja američke pomorske blokade Irana, koja će biti ukinuta u roku od 30 dana.

Tokom ovog perioda, brodski saobraćaj će biti vraćen u preratne razmere, a Vašington se dodatno obavezao da će povući svoje vojne snage iz blizine Irana u roku od mesec dana od potpisivanja konačnog sporazuma.

Istovremeno, otvara se strateški ključni Ormuski moreuz, koji će biti potpuno slobodan za prolaz narednih 60 dana. Nakon toga, Teheran će sarađivati sa Omanom i drugim državama Zaliva kako bi postigao širi, dugoročni sporazum o upravljanju ovim plovnim putem.

1/4 Vidi galeriju Reprezentacija Irana ispraćena na Svetsko prvenstvo u SAD Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Ovaj sporazum donosi i ogroman ekonomski preokret. Sjedinjene Države su se obavezale da će sa regionalnim partnerima osnovati fond od najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i ekonomski razvoj Irana.

Pored toga, zvanični Vašington se obavezuje da će ukinuti sve vrste sankcija protiv Irana, a tačan vremenski okvir za ovaj proces tek treba da bude dogovoren.

Kada je reč o vojnom aspektu, postignut je čvrst dogovor da Iran nikada neće posedovati nuklearno oružje. Dve zemlje će sarađivati na uklanjanju obogaćenog iranskog nuklearnog materijala putem procesa razblaživanja na licu mesta, a ceo proces će se sprovoditi pod strogim nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE).

Istovremeno, iz Teherana stižu potvrde o mogućem istorijskom sastanku na najvišem nivou.

Američki predsednik Donald Tramp i njegov iranski kolega Masud Pesekijan mogli bi lično da potpišu sporazum o okončanju rata, potvrdilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prema poluzvaničnoj iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, portparol tamošnjeg ministarstva, Esmail Bagaei, izjavio je da je ideja o direktnom sastanku dvojice lidera „na stolu i da se još uvek aktivno razmatra“.

Ova potvrda sa iranske strane dolazi odmah nakon što je Tramp dao značajnu izjavu na konferenciji za novinare G7 da bi mogao lično da ostane na zvaničnoj ceremoniji potpisivanja.