Dodajte Kurir u vaš Google izbor

U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih su 28 bili deca

U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih su 28 bili deca

Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su ukrajinske snage namerno gađale autobus u ruskoj Brjanskoj oblasti u kojem su se nalazila deca iz Belorusije u pokušaju da se izazove panika među civilnim stanovništvom.

Lavrov je rekao, na marginama samita ASEAN-a koji se održava u Kazanju, da je taj napad apsolutno u skladu sa, kako je naveo, "stilom kijevskog režima" i da je to nameran napad na civilne ciljeve u pokušaju izazivanja panike.

Ukrajinske snage su danas dronom napale autobus dečjeg fudbalskog tima iz Belorusije u Brjanskoj oblasti.

U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih su 28 bili deca.

U napadu je poginula žena koja je pratila tim, dok je sedam osoba, među kojima i petoro dece, povređeno.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta.