AVION SE SRUŠIO NA AUTO-PUT U TEKSASU: Ljudi razbijali prozore da bi spasili putnike, poginula jedna osoba (VIDEO)
Privatni mlaznjak srušio se na auto-put u Teksasu, jedna osoba je poginula, a petoro putnika je preživelo.
Desetak prolaznika i pripadnika hitnih službi pomoglo je danas putnicima zarobljenim u privatnom mlaznjaku koji se srušio na auto-put u Teksasu.
Prijavljeni tehnički problemi pre pada
Avion je leteo iz meksičkog grada Los Kabosa ka Ostinu u Teksasu. Direktor aerodroma u Laredu Gilberto Sančez izjavio je za Njujork tajms da je letelica prijavila ozbiljne mehaničke probleme.
Tokom pada avion je udario u jedno vozilo na auto-putu, potvrdio je istražitelj policije Laredo Hose Baeza, uz napomenu da nije jasno koji deo letelice je pogodio vozilo.
Jedna žrtva, petoro preživelo
U avionu je bilo šest osoba. Policija je saopštila da je jedna osoba poginula, dok je petoro preživelih prevezeno u bolnicu i nalaze se u stabilnom stanju.
Identitet poginule osobe još nije objavljen.
Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se gust dim i vatra koja je zahvatila olupinu.
Baeza je naveo da je i nekoliko pripadnika hitnih službi zatražilo pomoć zbog udisanja dima.
Nesreća se dogodila u blizini aerodroma Laredo, oko 240 kilometara jugozapadno od San Antonija.
Zbog pada aviona zatvoren je auto-put Loop 20, a vlasti navode da će saobraćaj verovatno ostati obustavljen i tokom narednog dana.
U istragu su uključeni FBI i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB).
Kurir.rs/Agencije