Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Generalni sekretar libanskog militantnog pokreta pokreta Hezbolah Naim Kasem izjavio je danas da se u pregovorima između Libana i Izraela mora postići stanje "recipročne bezbednosti".

U televizijskom obraćanju, Kasem je rekao da Hezbolah odbacuje tzv. pilot zone dogovorene u razgovorima između Libana i Izraela u kojima su posredovale SAD, prenosi Rojters.

Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban.

Hezbolah je juče saopštio je da je od Irana dobio uveravanja da će Teheran u narednoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Američkim

Državama zahtevati povlačenje izraelskih snaga iz Libana, navodeći da konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu neće biti postignut bez tog koraka.