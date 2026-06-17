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Oko 67 odsto Ukrajinaca očekuje da ćepredsednik Volodimir Zelenski biti smenjen posle završetka rata sa Rusijom, pokazali su danas objavljeni rezultati ankete Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS), prenosi Kijev indipendent.

To predstavlja značajan porast u odnosu na 2023. godinu, kada je 23 odsto ispitanika imalo taj stav. Kako predsednički mandat Zelenskog ulazi u sedmu godinu, ova promena odražava širu javnu želju za promenama ne samo u predsedništvu, već i u drugim granama vlasti.

Istovremeno, više anketa je pokazalo da se većina Ukrajinaca protivi održavanju izbora dok se ne završi rat.

Ispitanici su pitani da li smatraju da Ukrajina nakon rata treba da zameni centralnu vlast, uključujući predsednika, premijera i parlament i ispostavilo se da čak 88 odsto očekuje promene u vrhu vlasti, što je 15 procenata više nego 2023. godine.

Anketa je pokazala da čak i među onima koji u potpunosti veruju Zelenskom, svaki treći očekuje njegovu smenu nakon rata. Taj postotak raste na 68 odsto među onima koji mu uglavnom veruju, a na 97 odsto među onima koji mu uopšte ne veruju.