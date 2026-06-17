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Slovački premijer Robert Fico najavio je danas da će sutra zatražiti glasanje o poverenju vladi zbog slovačkog javnog duga koji je iznad nivoa utvrđenog fiskalnim pravilima definisanim Ustavom Slovačke.

Fico je izjavio da poštuje odluku Ustavnog suda koji je ranije danas saopštio da vlada mora da zatraži od parlamenta glasanje o poverenju i to bez odlaganja.

On je istakao da spor nije oko toga da li je potrebno da se glasa već da bi glasanje o poverenju vladi moglo da bude održano kasnije, kada poslanici budu raspravljali o sledećem budžetu, prenosi Rojters.

Slovačka od 2012. godine ima zakonom definisana fiskalna pravila koja definišu ograničenja nivoa javnog duga i pokreću mehanizme sankcija i korekcije da bi se ograničio rast duga.

Dug Slovačke je i dalje ispod proseka EU, ali je iznad ograničenja dozvoiljenih fiskalnim pravilima.

Dug Slovačke remašuje 60 odsto bruto domaćeg proizvoda, što je nivo koji zahteva glasanje o poverenju vladi koja ima tesnu većinu od 78 od ukupno 150 poslaničkih mesta u parlamentu.