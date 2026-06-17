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Iran je saopštio da razmatra mogućnost da predsednici Sjedinjenih Država i Irana potpišu memorandum o razumevanju na daljinu, pre sastanka Irana i SAD zakazanog za petak u Švajcarskoj.

„Do sada se naši planovi za sastanak nisu promenili. Jedna od ideja je da ga predsednici održe na daljinu“, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagedž za iransku državnu televiziju.

Iran je ranije saopštio da će dokument potpisati u Švajcarskoj njegov glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf i potpredsednik SAD Džej Di Vens.

Na samitu G7 u francuskom letovalištu Evijan le Ben, Donald Tramp je naznačio da će sporazum usmeren na okončanje rata na Bliskom istoku biti potpisan „uskoro“.

Na pitanje o svojoj nameri da ostane u Evropi tokom potpisivanja, rekao je da bi „možda“ mogao da ostane. „To nije vrsta dokumenta koju bih morao da potpišem“, rekao je.

Amerika je večeras objavila sve detalje memoranduma od 14 tačaka sa Iranom, koji će biti obrazac za pregovore za koje se očekuje da će trajati najviše 60 dana i da će kulminirati konačnim mirovnim sporazumom.