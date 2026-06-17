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Ujedinjene nacijeosuđuju napade na civile, rekao je danas portparol generalnog sekretara UN Stefan Dižarik, komentarišući napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brjanskoj oblasti.

Dižarik je rekao da UN osuđuju sve napade na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu, gde god da se dešavaju, navodeći da su takvi napadi zabranjeni na osnovu međunarodnog humanitarnog prava i da moraju odmah da budu obustavljeni.

Dižarik je istakao da su UN upoznate o napadu drona na autobus, ali nije naveo ko je izveo napad.

Ukrajinske snage su danas dronom napale autobus dečjeg fudbalskog tima iz Belorusije u Brjanskoj oblasti.

U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih su 28 bili deca.

U napadu je poginula žena koja je pratila tim, dok je osam osoba, među kojima i šestoro dece, povređeno.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta.

Kurir.rs/Agencije

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