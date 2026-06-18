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Predsednik Rusije Volodimir Zelenski je 17. juna, posle završetka samita G7, održao telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, dok Kijev intenzivira napore da obezbedi direktne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Poziv je usledio usred obnovljenih napora Ukrajine da se Zelenski i Putin sastanu licem u lice – sastanak koji bi označio prve direktne razgovore između dva lidera od početka ruske invazije velikih razmera .

- Važan koordinacioni razgovor koji bi mogao da napravi veliku razliku. Završili smo naše diskusije na samitu G7 - rekao je Zelenski nakon poziva.

- Zahvalan sam predsedniku Trampu na pažnji koju je posvetio Ukrajini - dodao je on.

Dobri razgovori sa Trampom u Francuskoj

Dva predsednika su se sastala 16. juna na marginama samita G7 u Francuskoj kako bi razgovarali o potrebama Ukrajine za protivvazdušnom odbranom. Zelenski je rekao da je pokrenuo mogućnost dobijanja američkih licenci za proizvodnju antibalističkih sistema i raketa.

Volodimir Zelenski Vladimir Putin
Foto: EPA Pepe Torres, Shutterstock, AP Sergei Ilyin

Prema rečima Zelenskog, Tramp je pozitivno reagovao na predlog.

Zelenski je 15. juna rekao da se nada da bi Tramp mogao da pomogne u organizovanju trilateralnog sastanka u Sjedinjenim Državama, u kojem bi učestvovali on, Putin i američki predsednik.

- Ako Rusija odbije i ovu šansu, biće potreban pritisak - rekao je Zelenski.

Kremlj je dosledno izbegavao sastanak između Putina i Zelenskog u neutralnoj zemlji, umesto toga insistirajući da ukrajinski predsednik otputuje u Moskvu . Kijev je odbacio predlog kao pokušaj izbegavanja smislenih pregovora.

- Neću putovati u Moskvu da se sastanem sa Putinom. Možemo se sastati u Turskoj, Švajcarskoj ili na Bliskom istoku - rekao je ukrajinski predsednik novinarima.

Kurir.rs/Kiev independent

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