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Serijski ubica iz Long Ajlenda Reks Hojerman osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, preneli su američki mediji.

Hojerman (62) je osuđen dva meseca pošto je priznao krivicu za ubistvo osam žena tokom perioda od 17 godina, prenosi CNN.

Prisutni članovi porodica žrtava dali su u sudnici emotivne izjave, ponekad se direktno obraćajući samom Hojermanu koji nije pokazao gotovo nikakvu reakciju.

1/8 Vidi galeriju Reks Hojerman serijski ubica Foto: AP

"Očekuje se da će Hojerman biti ubrzo prebačen iz pritvora okruga Safok. Mislim da će se to dogoditi do kraja ove nedelje, ali to je stvar državne službe za izvršenje zatvorskih sankcija", izjavio je okružni tužilac Rej Tjernej.

Advokat odbrane Majkl J. Braun rekao je da će Hojerman najverovatnije prvo biti premešten u neki prijemni centar, odakle će biti upućen u zatvoprsku ustanovu koju odredi služba za izvršenje zatvorskih sankcija.

"Očekujem da će to biti zatvor maksimalne sigurnosti, jer je reč o serijskom ubici", rekao je Braun.