OVO SU SNIMCI ZA ISTORIJU, OVAKO TRAMP PARAFIRA KRAJ RATA! Bela kuća objavila scenu iz raskošne dvorane Versaja, dokument potpisao i predsednik Irana (VIDEO)
Predsednici SAD i Irana potpisali su okvirni mirovni sporazum za okončanja rata, koji odmah stupa na snagu.
Sporazum obuhvata ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, plan vredan 300 milijardi dolara (260 milijardi evra) za „obnovu“ Irana i ukidanje „svih vrsta sankcija“ američkih sankcija Teheranu.
Ali pitanje iranskog nuklearnog programa, glavnog razloga zbog kojih su SAD ušle u sukob, ostaje predmet pregovora tokom perioda od 60 dana.
Američki predsedmnik Donald Tramp je potpisao sporazum u Francuskoj na svečanoj večeri u Versaju koju je za njega organizovao predsednik Emanuel Makon po okončanju samita G7.
BBC prenosi da je on branio odluku o prihvatanju Memoranduma o razumevanju s Iranom, rekavši da će on sprečiti „ekonomsku katastrofu“.
Međutim, upozorio je da će SAD „bombardovati“ Iran ako se ne postigne konačni sporazum.
Teheran je potvrdio i da je iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe potpisao dokument.
Bela kuća i iranske vlasti su objavili snimke Trampa i Pezeškijana kako potpisuju Memorandum o razumevanju.
Trampova administracija je za sporazum od 14 tačaka navela da je "zasnovan na učinku“, odnosno da Iran ima koristi od ovog dokumenta samo ako ispunjava obaveze.
Britanski medijski servis je analizirao ključne tačke sporazuma.
Tačka 1: Kraj sukoba „na svim frontovima“
U prvom pasusu sporazuma piše da će SAD, Iran i saveznici proglasiti „neposredni i trajni“ prekid vojnih operacija na „svim frontovima“ - među kojima je i Liban.
Iz perspektive SAD, Tramp je sve više zabrinut da bi izraelske vojne operacije protiv Hezbolaha mogle da poremete sporazum sa Iranom.
Teheran je više puta rekao da očekuje da će Liban biti obuhvaćen primirjem.
Bilo kakav nastavak vojnih operacija Izraela u Libanu predstavljao bi „kršenje sporazuma“ i „biće preduzete neophodne mere“, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova.
U sporazumu piše da „od sada“ nijedna strana neće pokretati vojne operacije niti pretiti jedna drugoj i da će osigurati „teritorijalni integritet i suverenitet“ Libana.
Konačni sporazum će dovesti do trajnog „prekida“ sukoba, navodi se u dokumentu.
Nije jasno kako će Izrael reagovati na ovu tačku.
Tačka 2: Poštovanje 'unutrašnjih poslova'
U tekstu dokumenta - pročitanom novinarima u razgovoru sa američkim zvaničnicima - piše da će SAD i Iran „poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet“ i uzdržati se od mešanja u unutrašnje poslove obe strane.
Ovo će verovatno naići na negativnu reakciju iranskih disidentskih grupa.
Ranije ove godine, Tramp je poručio iranskim demonstrantima da je „pomoć na putu“ tokom antivladinih demonstracija koje su zahvatile iranske gradove.
Tačka 3: Produženi vremenski rok od 60 dana
Prema trećoj tački dokumenta, SAD i Iran će se obavezati na pregovore i postizanje konačnog dogovora u „maksimalnom“ roku od 60 dana, iako bi mogao da se produži uz obostranu saglasnost.
To odbrojavanje od 60 dana počelo je kada su lideri dve zemlje potpisali Memorandum o razumevanju.
Tačka 4: Amerika će okončati blokadu
SAD će početi sa uklanjanjem pomorske blokade i „svih poremećaja ili prepreka“ koje su postavljene iranskim lukama, stoji u četvrtoj tački.
Blokada će se u potpunosti okončati u roku od 30 dana, prema sporazumu i iranskom Ministarstvu spoljnih poslova.
Tokom ovog perioda, broj plovila kojima SAD dozvoljavaju da prođu kroz iranske luke biće proporcionalan saobraćaju koji Iran obnavlja u Ormuskom moreuzu.
U roku od 30 dana od potpisivanja konačnog sporazuma, SAD su se obavezale da će ukloniti američke snage iz „blizine Irana“.
U praksi, to znači da će se američka vojska vratiti na položaje pre početka neprijateljstava 28. februara.
Tačka 5: Ormuski moreuz
U sporazumu se navodi i da će Iran „uložiti sve napore“ kako bi omogućio bezbedan prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz - bez naplate.
Ovo je bio značajan cilj SAD od početka rata i zatvaranja Ormuskog moreuza, što je dovelo do naglog rasta cena nafte na globalnom nivou.
U dokumentu piše da će saobraćaj početi da teče „odmah“, uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem tehničkih i vojnih „prepreka“ i sprovođenjem operacija razminiranja.
Zvaničnici su na ranijim brifinzima više puta nastojali da razjasne da se brodovima neće naplaćivati prolaz kroz Ormuski moreuz.
Na duži rok, u dokumentu se navodi da će Iran sarađivati sa Omanom i drugim državama Persijskog zaliva kako bi uspostavio „širi“ sporazum o upravljanju Ormuskim moreuzom.
SAD veruju da će Iran „agresivno“ potvrđivati vlastita prava, ali da države Zaliva „nikada“ ne bi prihvatile budućnost u kojoj postoji sistem naplate tranzita, rekao je zvaničnik.
Tačka 6: Novac za obnovu Irana
Šesta tačka Memoranduma o razumevanju kaže da će SAD i regionalni partneri razviti „konačan, obostrano dogovoren plan“ vredan najmanje 260 milijardi evra za obnovu i ekonomski razvoj Irana.
Konačni mehanizam biće dogovoren u roku od 60 dana od konačnog sporazuma, a sve licence, izuzeća i dozvole će izdati SAD.
Međutim, to ne znači da će SAD biti finansijski uključene.
Jedan zvaničnik je napomenuo da SAD nisu obavezne da plate „ni centa novca“ Iranu, niti da doprinesu fondu.
Kao hipotetički primer, zvaničnik je rekao da ako se Iran „ponaša kako treba“, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) bi mogle da izgrade elektranu u toj zemlji, uz blagoslov SAD.
Tramp i drugi zvaničnici su se mnogo potrudili da američkoj javnosti jasno stave do znanja da neće direktno plaćati Iranu, što, prema rečima administracije, stoji u oštroj suprotnosti sa nuklearnim sporazumom iz 2015. između Irana i Obamine administracije.
Tačka 7: Ukidanje sankcija
SAD će ukinuti sve ekonomske sankcije protiv Irana, pa i one uvrštene u rezolucije Saveta bezbednosti UN i one koje su SAD jednostrano sprovele.
Međutim, vremenski okvir je nejasan.
U dokumentu piše da će raspored biti dogovoren kao deo konačnog sporazuma, ali da obe strane priznaju njihove namere da „odmah“ reše pitanje u narednim pregovorima.
Iran je teško pogođen sankcijama, a američka kampanja, poznata kao operacija "Ekonomski bes", nastojala je da odseče Teheran od globalnog finansijskog sistema.
Tačka 8: Bez nuklearnog oružja
Iran je pristao da ne nabavlja niti kupuje nuklearno oružje, a obe strane su se složile da se bave obogaćenim uranijumom koji Teheran već poseduje.
Metod upravljanja materijalom je nejasan.
U dokumentu se navodi da će mehanizam „biti obostrano dogovoren“ u narednim razgovorima, ali da će, barem, biti „smanjen“ na mestu pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).
Visoki američki zvaničnik je ovo opisao kao „minimalni standard“ i „veliku pobedu“ za SAD.
Tramp je rekao da je sprečavanje Irana da ima nuklearno oružje bilo „99 odsto“ onoga što je želeo pokretanjem operacije „Epski bes“ ranije ove godine.
Pošto su SAD opisale sporazum kao zasnovan na učinku, ublažavanje sankcija navedeno u tački sedam, vezano je za to da li će Iran poštovati tačku osam.
Tačke 9 i 10: „Status kvo“
Sledeća dva dela sporazuma precizno navode da se SAD i Iran slažu sa „statusom kvo“ nuklearnog programa, dok se ne reši pitanje obogaćenog uranijuma.
U praksi, to znači da SAD neće uvoditi nove sankcije.
U međuvremenu, izdaće izuzeća za izvoz nafte, naftnih derivata i drugih povezanih usluga, kao što su bankarske transakcije i transport.
Tačka 11: Zamrznuti fondovi
Ova tačka je bila značajna prepreka pregovorima.
Iran je dugo insistirao da se njegova zamrznuta imovina oslobodi.
Jedanaesta tačka dokumenta navodi da se SAD „obavezuju da će u potpunosti staviti na raspolaganje zamrznuta ili ograničena sredstva“ posle potpisivanja Memoranduma o razumevanju i da će se procedure dogovoriti tokom pregovora.
Američki zvaničnik je novinarima rekao da će neka iranska imovina biti oslobođena posle potpisivanja Memoranduma o razumevanju.
Ukoliko se posle toga Iran bude pridržavao tačaka sporazuma, kao što je početak rada sa njegovim visoko obogaćenim uranijumom, dobiće ostatak zamrznutih sredstava kao vrstu nagrade.
Tačke 12-14: Praćenje i završni pregovori
Poslednjih nekoliko tačaka dokumenta govore o logistici i kako će se sporazum odvijati.
SAD i Iran će uspostaviti „mehanizam“ za praćenje sprovođenja Memoranduma o razumevanju i poštovanja budućeg sporazuma, mada nije jasno kako će to izgledati u praksi.
SAD i Iran će započeti pregovore o konačnom sporazumu sada pošto je potpisan dokument.
Na kraju, Memorandum o razumevanju precizira da će konačni sporazum biti odobren obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti UN.
(Kurir.rs/BBC na srpskom/Preneo i priredio: N. V.)