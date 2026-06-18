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Kinesko Državno vijeće objavilo je plan za sprovođenje strategije zapošljavanja na prvom mestu tokom perioda 15. petogodišnjeg plana (2026–2030), kojim su definisani ciljevi, ključni zadaci i mere politike za promociju visokokvalitetne i pune zaposlenosti.

Plan predviđa održavanje ukupne stabilnosti zaposlenosti, stvaranje većeg broja radnih mesta i uspostavljanje pravednijeg okruženja za zapošljavanje, uz dalju optimizaciju strukture zaposlenosti i poboljšanje efikasnosti usklađivanja poslova i radne snage.

Navodeći mere u devet ključnih oblasti, plan poziva na jačanje sinergije makroekonomskih politika i politika zapošljavanja, te naglašava potrebu za stabilizacijom zaposlenosti u radno intenzivnim industrijama, proširenjem zapošljavanja u sektoru usluga i iskorištavanjem potencijala za otvaranje novih radnih mesta u perspektivnim i rastućim sektorima.

Kada je reč o razvoju ljudskih resursa, plan predviđa ubrzanu modernizaciju radne snage i bolje usklađivanje obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada. Takođe se poziva na proširenje programa stručnog osposobljavanja kako bi radnici stekli kompetencije potrebne za savremeno tržište rada.

Za mlade, posebno univerzitetske diplomce, plan ima za cilj proširenje mogućnosti za zapošljavanje i profesionalni razvoj.

Prema planu, dodatna podrška biće pružena i drugim ključnim grupama, uključujući radnike migrante i vojne veterane, dok će osobe koje se suočavaju s poteškoćama pri zapošljavanju i registrovani nezaposleni imati pravo na pojačanu pomoć i podršku.