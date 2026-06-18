Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prestonice Ukrajine i Rusije su rano jutros bile mete međusodnih vazdušnih udara dve zemlje.

Kijev je prvo bio meta balističkih raketa, da bi potom usledio novi talas napada, ali ovog puta dronovima. zvaničnici.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je prvobitno upozorilo na "balističku pretnju sa severa", što je izazvalo uzbune u Kijevu i nekoliko drugih regiona.

Vlasti su pozvale stanovnike da odu u skloništa i ostanu tamo do ukidanja vazdušne uzbune.

Prva uzbuna zbog raketa je nakratko ukinuta oko jedan sat iza ponoći, ali je vojska ponovo proglasila opasnost od raketnih udara 20-ak minuta kasnije.

Ubrzo nakon toga, Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine je uočilo nekoliko balističkih raketa koje se kreću ka prestonici i Poltavskoj oblasti.

Detonacije i u Poltavi

Serija snažnih eksplozija čula se u Kijevu oko 01.24 časa, a detonacije su odjeknule i u Poltavi, gradu u centralnom delu Ukrajine.

Kasnije je u Kijevu i nekoliko drugih regiona proglašena druga noćna vazdušna uzbuna zbog nove pretnje balističkim oružjem "sa severa“, a ona je ukinuta 2.39 sati.

Kasnije je Rusija lansirala i dronove ka Ukrajini.

U 4.06 časova ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da se dronovi približavaju Kijevu iz pravca Borispolja, a oko 15 minuta kasnije čula se serija snažnih eksplozija na obodu prestonice dok je protivvazdušna odbrana (PVO) dejstvovala.

Kijev post navodi da za sada nema izveštaja o žrtvama ili šteti.

Najveći napad na Moskvu u poslednje dve godine

Rusku prestonicu je takođe probudio masovni napad dronova jutros, najveći u poslednje dve godine, eksplozije su odjekivale širom grada, a dim je ispunio nebo iznad Moskve.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin i više Telegram kanala objavili su da su dsetine dronova ciljale grad, prema rečima, a navodno je drugi put u tri dana pogođena i Moskovska rafinerija nafte, što je izazvalo veliki požar.

Sobjanjin je izvestio da su ruske PVO jedinice puništile 52 drona koji su leteli ka Moskvi.

- Nekoliko dronova je uspelo da stigne do (Moskovske rafinerije nafte) - kazao je on.

Takođe je izvestio i o "manjoj šteti" na tržnom centru "Sadovod" u jugoistočnom delu grada.

Zatvoreni aerodromi

Privremena ograničenja letova su uvedena na moskovskim aerodromima Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski zbog napada.

Fotografije i video snimci koje su Moskovljani objavili na društvenim mrežama prikazuju požare i eksplozije na više lokacija širom grada, uključujući rafineriju u okrugu Kapotnja.

Telegram kanal za praćenje Egzilenova-Plus objavio je snimke koji prikazuju požare u rafineriji nafte, gornje spratove nebodera u plamenu i dim koji se širi nad prestonicom.

Prema video analizi nezavisnog ruskog Telegram kanala Astra, u rafineriji je izbilo najmanje pet požara.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov prijavio je štetu na stambenim zgradama u predgrađu prestonice.

- Višespratna stambena zgrada u Žukovskom okrugu je oštećena, a njeni stanovnici su evakuisani - rekao je Vorobjov.

Kijev indiprendent prenosi navode Telegram kanala Krimski vetar da je železnički most na Krimu, poluostrvu koje je Rusija anektirala, takođe pogođen u napadu dronom rano jutros i da je izbio požar.

Most preko Severnokrimskog kanala u blizini sela Razdolne nalazi se na železničkoj pruzi Kerč-Džankoj, ključnoj ruti koju ruske snage koriste za transport vojne opreme i goriva trupama na južnom frontu.

Krimski vetar je opisao železnički most kao ključni deo infrastrukture i naveo da bi napad mogao da "paralizuje" teretni i putnički železnički saobraćaj na pruzi.