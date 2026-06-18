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Povodom 105. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine (KPK), generalni sekretar Centralnog komiteta KPK, predsednik Kine i predsednik Centralne vojne komisije, Si Đinping, odgovorio je na pismo 102.godišnjeg člana partije i penzionera Novinske agencije Sinhua, Džanga Ljanšenga. Si je uputio pozdrave Džangu, kao i svim starim članovima partije širom zemlje.

U pismu je Si istakao da je Džang, kao radio-telegrafista Četvrtog odreda Centralne kolone pratio Centralni komitet KPK tokom borbi u severnom delu pokrajine Šansi, te da je čitav život posvetio radu u oblasti komunikacionih tehnologija i dao značajan doprinos razvoju zemlje.

„I u stotoj godini života nastavili ste da brinete o razvoju partije i države, što zaslužuje veliko poštovanje“, naveo je Si. On je posebno istakao Džangove reči da će „uvek slediti partiju i zauvek ostati član Četvrtog odreda“, ocenivši da one odražavaju duboku odanost i ljubav prema KPK.

„Komunisti u novoj eri treba da naslede revolucionarnu tradiciju, ne zaborave prvobitnu misiju, savesno izvršavaju svoje dužnosti, preuzimaju odgovornost i ostvaruju nove rezultate na putu razvoja zemlje“, poručio je Si.

„Četvrti odred“ bio je radna grupa Novinske agencije Sinhua koja je tokom Oslobodilačkog rata pratila Centralni komitet KPK i Mao Cedonga u severnom delu Šansija, obavljajući informativne i komunikacione zadatke.

Džang Ljanšeng je nedavno uputio pismo predsedniku Kine u kojem se prisetio svog iskustva u „Četvrtom odredu“ i izrazio čvrstu odlučnost da zauvek ostane veran Komunističkoj partiji Kine.