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Švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će sutra u alpskom odmaralištu Burgenštok blizu Lucerna biti održani pregovori između SAD i Irana, uprkos tome što je planirano potpisivanje okvirnog sporazuma dve zaraćene zemlje već obavljeno sinoć van Švajcarske, iako je prvobitno najavljivano da će ceremonija biti održana upravo tu.

Donald Tramp i Masud Pezeškijan, predsednici Amerike i Irana, potpisali su Memorandum o razumevanju odvojeno, jedan u Versaju na večeri koju je nakon završetka samita G7 šefu Bele kuće organizovao francuski predsednik Emanuel Makron, a drugi u svom kabinetu u Teheranu.

planinsko odmaralište Burgenštok
Burgenštok Foto: Shutterstock

- Kako sada stvari stoje, plan je i dalje da se SAD i Iran, zajedno sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim zemljama uključenim (u proces), sastanu sutra u Burgenštoku na inicijalnim pregovorima u vezi sa primenom sporazuma - poručeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

U saopštenju se navodi da "nikakvih dodatnih informacija trenutno nema u vezi sa satnicom i detaljima ovog sastanka".

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Iranski predsednik Masud Pezeškijan Foto: Handout / AFP / Profimedia

Okvirni sporazum SAD i Irana obuhvata ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, plan vredan 300 milijardi dolara (260 milijardi evra) za „obnovu“ Irana i ukidanje „svih vrsta sankcija“ američkih sankcija Teheranu.

(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)

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