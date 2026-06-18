Iran i Irak su godinama bili u sukobu

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Potpisani memorandum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država predstavlja važan korak ka mogućem smirivanju tenzija na Bliskom istoku, ali upozorenje da će njegovo sprovođenje zavisiti od složenih političkih odnosa, posebno u Libanu, kao i od reakcija ključnih regionalnih aktera i dalje ne jenjava.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Vladimir Kljajić, politikolog, Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije - IFIMES i Miroslav Španović, pukovnik u penziji.

- Potpisivanje ovog memoranduma o razumevanju pre svega pokazuje dobru volju obe strane da se u narednih 60 dana dođe do nekog trajnog mirovnog rešenja, iako i dalje postoje ozbiljna neslaganja oko pojedinih tačaka. U osnovi, ono što se može izdvojiti kao pomak jeste najava da se Iran u dužem periodu, oko 20 godina, odriče nuklearnog naoružanja i da je spreman na demontažu nuklearnih postrojenja, što se ocenjuje kao značajan rezultat američke strane - rekao je Kljajić.

Vladimir Kljajić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Prvi ekonomski efekti i neizvesnosti oko stabilizacije

Kako navodi, već se primećuju određeni pomaci na tržištu energije i trgovine, ali ističe da i dalje postoji niz nepoznanica kada je reč o punom efektu i obimu budućih ekonomskih poteza.

- Već se vide i određeni ekonomski efekti, poput deblokade Ormuskog moreuza i povećanog protoka nafte, što utiče i na kretanje cena na svetskom tržištu, iako se očekuje da će za potpunu stabilizaciju biti potrebno više meseci. Deo informacija da će za potpunu stabilizaciju biti potrebno više meseci i dalje nije u potpunosti potvrđen. Pominju se različiti iznosi i mogući investicioni paketi, ali ostaje nejasno da li će do takvih ulaganja zaista doći u najavljenom obimu. Takođe, u međunarodnim okvirima naglašava se i značaj slobodne trgovine i bezcarinskog protoka roba, što podržavaju i ključni globalni akteri - kaže on.

Bećirović dalje ocenjuje da će primena memoranduma biti najvidljivija kroz dešavanja u Libanu, uz napomenu da se međunarodni sporazumi često posmatraju i kroz prizmu unutrašnjih političkih interesa velikih sila.

- Pravi test ovog memoranduma o razumevanju biće upravo situacija u Libanu. Podsetiću na reči predsednika Vučića iz perioda pandemije - tada se mnogo govorilo o solidarnosti, ali na kraju svaka država vodi računa pre svega o sopstvenim interesima, pa tako i Sjedinjene Američke Države. Predsednik Tramp je svestan da mu predstoje važni politički izazovi na unutrašnjem planu i da mu je potreban diplomatski uspeh, pa se i ovaj sporazum može posmatrati kroz tu prizmu - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

- Iako Izrael formalno nije potpisnik memoranduma i dokument su potpisali predsednik Tramp i predsednik Pezeškijan, njegov sadržaj svakako obuhvata i regionalnu situaciju, uključujući Liban. Mislim da će Sjedinjene Američke Države pažljivo pratiti sprovođenje dogovorenog, a ukoliko procene da se narušava postignuti okvir, reagovaće političkim putem. U tom kontekstu ostaje važna i uloga Vašingtona u odnosima sa Izraelom - istakao je.

Španović je za emisiju "Redakcija" istakao da pojedine izjave i potezi dodatno komplikuju primenu mirovnog memoranduma, uz ocenu da je region Bliskog istoka i dalje opterećen dugotrajnim i nerešenim političko-bezbednosnim pitanjima.

- Činjenica je da politika i izjave poput one koju je dao Netanjahu, da ga mirovni memorandum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ne obavezuje, dodatno komplikuju situaciju. On je naveo i da će nastaviti dejstva u Libanu i zadržati bezbednosnu zonu od oko 10 kilometara koju je uspostavio tokom operacija. Kada govorimo o trajnom miru, svi izražavaju nadu da će on biti stabilan i garantovan od strane potpisnica i Ujedinjenih nacija, ali problem Bliskog istoka traje decenijama - kaže on.

Miroslav Španović, pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

- Tamo je, praktično, stalno prisutna nestabilnost i sukobi koji se periodično intenziviraju. Ipak, očekuje se da će pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država Netanjahu morati da preispita svoje poteze u Libanu, uključujući i pitanje te bezbednosne zone - bilo kroz njeno smanjenje, bilo kroz obustavu dejstava, imajući u vidu da je američka administracija fokusirana na postizanje mirovnog dogovora. Situacija na Bliskom istoku u celini ostaje izuzetno kompleksna još od formiranja Izraela 1948. godine. Tada je, rezolucijom Ujedinjenih nacija, predviđeno formiranje dve države - Izraela i Palestine, uz podršku tadašnjih velikih sila, uključujući i SAD i SSSR - za emisiju "Redakcija", objasnio je Španović.

02:43 BLISKI ISTOK NA IVICI! Stručnjaci upozorili: "Sporazum SAD i Irana tek treba da položi najteži test" Izvor: Kurir televizija

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