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Za američkog predsednika, Donalda Trampa koji se poredi sa kraljem i koji je Ovalni kabinet preuredio zlatnim detaljima i ukrasima, Versaj je delovao kao idealno mesto za svečanu večeru, piše britanski "Gardijan".

Donald Tramp je rekao da je jedan od ključnih razloga zbog kojih je prihvatio poziv Emanuela Makrona na večeru u spektakularnoj Palati Versaj bio taj što se ne radi o "pozlati", već o "pravom zlatu".

Palata, smeštena na imanju većem od 800 hektara zapadno od Pariza, sa svojih 2.300 prostorija predstavlja i istorijsko sedište kraljevske moći i simbol Francuske revolucije.

Tramp razgleda Versaj sa Makronom i njgovom suprugom Foto: Anna Moneymaker/Pool Getty Images

Versaj su posetili Kenedi, Putin, kralj Čarls III

Jedno od najvećih dostignuća umetnosti 17. veka projektovano je kao arhitektonsko oličenje kralja Sunca, Luja XIV. U njoj je živeo i njegov pra-pra-praunuk, Luj XVI, kada je Marš žena na Versaj 1789. godine označio početak kraja francuske monarhije.

Od svih savremenih francuskih predsednika, Makron je najviše koristio Versaj kao simbol francuskog luksuza, moći i diplomatije. Godine 2017. ugostio je Vladimira Putina, vozeći ga električnim golf-vozilom kroz dvorske vrtove i održavši zajedničku konferenciju za medije u galeriji istorijskih ratnih slika.

Godine 2023. ugostio je kralja Čarlsa III u čuvenoj Dvorani ogledala, a palatu redovno koristi kao mesto za investicione samite.

Tramp je obišao najvažnije prostorije palate pre nego što je seo na večeru u Donjoj galeriji, koja izlazi na terasu s pogledom na vrtove. Sto je bio postavljen među brojnim skulpturama koje je naručio sam kralj Sunce.

Retkost je da američki predsednik bude primljen u Versaj kao glavni počasni gost, bez prisustva drugih stranih lidera. Među istaknutim ličnostima kojima je ukazana ta čast bio je i Džon F. Kenedi, koji je 1961. godine prisustvovao državnoj večeri u palati.

Tramp i Makron u Versaju Foto: Anna Moneymaker/Pool Getty Images

Tramp oduševljen palatom Versaj: "Prelepa zgrada"

Ovo ogromno imanje odavno fascinira američke milionere. Među brojnim građevinama inspirisanim njegovom arhitekturom nalazi se i Mermerna kuća porodice Vanderbilt u Njuportu, u saveznoj državi Rod Ajlend.

Francuski sjaj i ceremonijalnost takođe su inspirisali Trampa. Kada je 2017. godine pozvan na vojnu paradu povodom Dana Bastilje u Parizu, izrazio je želju da organizuje sličan prikaz vojne moći u Sjedinjenim Državama.

- Prelepa zgrada - rekao je Tramp jednom prilikom za Jelisejsku palatu, predsedničku rezidenciju u Parizu sa 365 prostorija, koja je dvostruko veća od Bele kuće.

Vreme će pokazati da li će mu večera u Versaju doneti nove ideje za grandiozne projekte uređenja i dizajna kod kuće, piše "Gardijan".

Makron pokazuje raskoš Versaja Trampu Foto: Anna Moneymaker/Pool Getty Images

Makron koristi zlato, ogledala i istoriju Versaja u pridobijanju Trampa

U turbulentnom trenutku za transatlantski savez, to bi moglo da pomogne Emanuelu Makronu da održi otvoren lični kanal komunikacije dok dvojica lidera pokušavaju da prevaziđu razlike oko Irana, Ukrajine i carina. Za Emanuela Makrona, upravo je to i bila poenta.

Francuski predsednik je u sredu uveče otvorio vrata palate Luja XIV svom američkom kolegi za privatni prijem, predstavu i večeru povodom 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država.

U trenutku kada se transatlantski savez suočava s izazovima, ovaj potez mogao bi da pomogne Makronu da održi direktan kontakt s Donaldom Trampom dok se suočavaju s neslaganjima oko Irana, Ukrajine i trgovinskih tarifa, piše NBS News.

To je već pomoglo da Tramp ne napusti samit G7 ranije, kao što je učinio prošle godine u Kanadi.

Makron sa suprugom u dvorištu Versajske palate Foto: Anna Moneymaker/Pool Getty Images

Tramp: "Ljubitelj sam lepih mesta"

- Ljubitelj sam lepih mesta - rekao je novinarima, dodajući da je planirao da ode ranije sve dok ga "veoma fin čovek" nije pozvao na večeru. Po dolasku u dvorac, pozirao je fotografima ispred njegovih zlatnih vrata.

Doček je imao i praktičnu svrhu. U intervjuu za francusku televiziju TF1 ranije ove sedmice, Makron je rekao da Tramp "mora da ostane do kraja" kako bi pomogao u finalizaciji sporazuma sa samita.

To je možda i najmoćnije sredstvo meke moći koje francuski predsednik ima na raspolaganju - Versaj, Dvorana ogledala, vrtovi Kralja Sunca i nekoliko vekova brižljivo negovane nacionalne veličine.

- Versaj je diplomatski alat i instrument uticaja - rekao je Makron u sredu, upoređujući diplomatiju sa fudbalom.

- Bilo da igram kod kuće ili u gostima, moj cilj je da postižem golove. A kada ugostim druge timove, trudim se da im priredim lep doček.

Francuska ima ograničen ekonomski i vojni uticaj na Vašington, pa je ceremonijal jedna od retkih poluga kojima raspolaže, iako su njeni rezultati u drugim slučajevima bili različiti.

U Versajskom dvorcu Foto: Anna Moneymaker/Pool Getty Images

Meka moć izgrađena od kamena

Makron i Tramp često su se sukobljavali oko političkih pitanja. Njihov odnos opstao je delom zato što Makron razume moć lične pažnje, upečatljivih ambijenata i pravovremenih poziva.

Njihov prvi susret 2017. godine obeležio je čvrst stisak ruke koji je odmah postao simbol njihovog takmičarskog odnosa. Nekoliko meseci kasnije usledila je večera u Ajfelovoj kuli i počasno mesto na francuskoj vojnoj paradi povodom Dana Bastilje.

Versaj podiže uloge na viši nivo, omogućavajući francuskom predsedniku da savremeni politički susret obavije veličinom i autoritetom nacionalne istorije.

- To je demonstracija meke moći zasnovana na impresivnim građevinama - rekao je Deni Lakorn, profesor američkih studija na institutu Sciences Po.

Versaj je više od tri veka omiljeno mesto francuskih lidera za odavanje poštovanja stranim gostima, saopštila je palata agenciji AP. On i dalje ostaje "mesto u službi francuske diplomatije". U slučaju Trampa, ambijent ima dodatnu simboliku.

Bivši investitor za nekretnine dugo je arhitekturu doživljavao kao izraz statusa, uspeha i moći. Tokom drugog mandata nastojao je da ostavi trag u kamenu, planirajući novu balsku salu u Beloj kući i trijumfalnu kapiju visoku oko 76 metara, po uzoru na parisku Trijumfalnu kapiju.

1/10 Vidi galeriju Makron pokazuje Versaj Trampu Foto: Anna Moneymaker/Pool Getty Images, Julia Demaree Nikhinson/AP

"Pravo zlato" i 357 ogledala

Dvorana ogledala nekada je predstavljala tehnološko čudo: 357 ogledala postavljenih u 17 lukova duž galerije duge 73 metra, čime je pokazano da francuski proizvođači mogu da pariraju čuvenim venecijanskim majstorima stakla.

Ogledala su služila i da umnože lik kralja. Svaki njegov ulazak odražavao se u bezbrojnim refleksijama, a isti efekat doživljava i savremeni gost.

- Bićete odraženi mnogo puta, iz jednog ogledala u drugo - rekao je Lakorn.

Za predsednika koji je tokom drugog mandata Ovalni kabinet ispunio zlatnim detaljima, privlačnost takvog ambijenta je očigledna, dodao je on. Tramp, na neki način, dolazi u zgradu koju godinama pominje - više puta je rekao da je balsku salu svog imanja Mar-a-Lago modelovao po uzoru na Versaj.

I drugi su pokušavali da impresioniraju Trampa

Tramp pamti spektakl i često pokušava da ga prenese u svoju zemlju. Na vojnoj paradi povodom Dana Bastilje 2017. godine Jelisejskim poljima prolazili su tenkovi, konji i vojni orkestri, dok su iznad njih preletali avioni ostavljajući tragove dima u bojama francuske zastave.

Tramp je taj događaj opisao kao "jednu od najvećih parada koje sam ikada video".

- Moraćemo da pokušamo da je nadmašimo - rekao je po povratku u Vašington, gde je počeo da zagovara organizovanje velike vojne parade. Godine 2025. konačno je predsedavao velikom paradom povodom godišnjice američke vojske.

Kina je 2017. primenila sopstvenu verziju "diplomatije raskoši", organizujući za Trampa posetu Zabranjenom gradu, iskustvo koje je nekada bilo rezervisano samo za careve.

Velika Britanija ponudila je svoju verziju prošlog septembra, kada je Trampova druga državna poseta obeležen počasnom konjicom, svečanom kočijom i banketom u zamku Vindzor.

Sjaj je najlakši deo

Diplomatski ceremonijal očigledno imponuje Trampu, koji je banket u Vindzoru nazvao jednom od najvećih počasti u svom životu. Ipak, čini se da nije doneo mnogo političkih ustupaka. Ranije "prijateljstvo" Makrona i Trampa vremenom se pretvorilo u grublji i transakcioni odnos.

Tramp je zapretio carinama od čak 100 odsto na francusko vino i šampanjac u okviru šireg trgovinskog sukoba. Francuska se protivila američkom ratu protiv Irana, dok je Makron istovremeno insistirao da Vašington nastavi da podržava Ukrajinu.

Večera je izazvala kritike u Francuskoj

- Moramo jednom zauvek da naučimo da živimo bez Trampa - rekao je Žan-Lik Melanšon, veteran francuske krajnje levice.

Stručnjaci smatraju da Versaj Makronu daje određene prednosti: vekove diplomatske istorije, ambijent prilagođen Trampovom ukusu za ceremonijal i palatu koju svake godine posećuju stotine hiljada Amerikanaca.