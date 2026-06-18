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Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, objavio je da nova runda pregovora sa SAD, koja je najavljena u Švajcarskoj, "ostaje u razmatranju".

- Očekuje se nastavak razgovora putem diplomatskih kanala i posredničkih napora u narednim satima - navodi se u saopštenju Bageija objavljenom na nalogu iranske vlade na društvenim mrežama.

Švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da će u alpskom odmaralištu Burgenštok blizu Lucerna biti održani pregovori između SAD i Irana, uprkos tome što je planirano potpisivanje okvirnog sporazuma dve zaraćene zemlje već obavljeno sinoć van Švajcarske, iako je prvobitno najavljivano da će ceremonija biti održana upravo tu.

Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Foto: Foad Ashtari / SOPA / Sipa Press / Profimedia

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

- Kako sada stvari stoje, plan je i dalje da se SAD i Iran, zajedno sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim zemljama uključenim (u proces), sastanu sutra u Burgenštoku na inicijalnim pregovorima u vezi sa primenom sporazuma - poručeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

Burgenštok Foto: Andreas Haas / imago stock&people / Profimedia, Shutterstock

U saopštenju se navodi da "nikakvih dodatnih informacija trenutno nema u vezi sa satnicom i detaljima ovog sastanka".