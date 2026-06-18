IRAN POTVRDIO DOLAZAK PREGOVARAČA U ŠVAJCARSKU? Iz Teherana poručeno da se "očekuje nastavak razgovora diplomatskim kanalima u narednim satima" (FOTO)
Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, objavio je da nova runda pregovora sa SAD, koja je najavljena u Švajcarskoj, "ostaje u razmatranju".
- Očekuje se nastavak razgovora putem diplomatskih kanala i posredničkih napora u narednim satima - navodi se u saopštenju Bageija objavljenom na nalogu iranske vlade na društvenim mrežama.
Švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da će u alpskom odmaralištu Burgenštok blizu Lucerna biti održani pregovori između SAD i Irana, uprkos tome što je planirano potpisivanje okvirnog sporazuma dve zaraćene zemlje već obavljeno sinoć van Švajcarske, iako je prvobitno najavljivano da će ceremonija biti održana upravo tu.
Donald Tramp i Masud Pezeškijan, predsednici Amerike i Irana, potpisali su Memorandum o razumevanju odvojeno, jedan u Versaju na večeri koju je nakon završetka samita G7 šefu Bele kuće organizovao francuski predsednik Emanuel Makron, a drugi u svom kabinetu u Teheranu.
- Kako sada stvari stoje, plan je i dalje da se SAD i Iran, zajedno sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim zemljama uključenim (u proces), sastanu sutra u Burgenštoku na inicijalnim pregovorima u vezi sa primenom sporazuma - poručeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.
U saopštenju se navodi da "nikakvih dodatnih informacija trenutno nema u vezi sa satnicom i detaljima ovog sastanka".
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)