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Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, objavio je da nova runda pregovora sa SAD, koja je najavljena u Švajcarskoj, "ostaje u razmatranju".

- Očekuje se nastavak razgovora putem diplomatskih kanala i posredničkih napora u narednim satima - navodi se u saopštenju Bageija objavljenom na nalogu iranske vlade na društvenim mrežama.

Švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da će u alpskom odmaralištu Burgenštok blizu Lucerna biti održani pregovori između SAD i Irana, uprkos tome što je planirano potpisivanje okvirnog sporazuma dve zaraćene zemlje već obavljeno sinoć van Švajcarske, iako je prvobitno najavljivano da će ceremonija biti održana upravo tu.

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Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Foto: Foad Ashtari / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Donald Tramp i Masud Pezeškijan, predsednici Amerike i Irana, potpisali su Memorandum o razumevanju odvojeno, jedan u Versaju na večeri koju je nakon završetka samita G7 šefu Bele kuće organizovao francuski predsednik Emanuel Makron, a drugi u svom kabinetu u Teheranu.

Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

- Kako sada stvari stoje, plan je i dalje da se SAD i Iran, zajedno sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim zemljama uključenim (u proces), sastanu sutra u Burgenštoku na inicijalnim pregovorima u vezi sa primenom sporazuma - poručeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

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Burgenštok Foto: Andreas Haas / imago stock&people / Profimedia, Shutterstock

U saopštenju se navodi da "nikakvih dodatnih informacija trenutno nema u vezi sa satnicom i detaljima ovog sastanka".

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

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