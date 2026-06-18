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Snažne eksplozije potresle su Moskvu u, kako se navodi, dosad najvećem ukrajinskom napadu na rusku prestonicu. Ogromni oblaci gustog crnog dima prekrili su nebo iznad grada nakon što je Ukrajinapokrenula masovni napad dronovima.

Dramatični snimci prikazuju kako se iznad moskovske rafinerije nafte Kapotnja podiže ogromni vatreni oblak nalik pečurki. Sila eksplozije, prema dostupnim snimcima, odbacila je krov jednog rezervoara visoko u vazduh.

Na video-snimcima vide se šokirani prolaznici koji sa strahom posmatraju kako se iznad postrojenja uzdiže gust crni dim.

Iako je Kremlj saopštio da je oborio 180 ukrajinskih dronova usmerenih ka Moskvi, protivvazdušna odbrana koju je ruski predsednik Vladimir Putin često isticao kao izuzetno efikasnu nije uspela da zaustavi masovni talas bespilotnih letelica.

Ukrajinski dronovi su, prema navodima, više puta su pogodili rafineriju Kapotnja tokom jutra, nakon što je objekat oštećen i ranije ove sedmice u zasebnom napadu. Ova rafinerija obezbeđuje oko 40 odsto goriva za Moskvu i 70 odsto potreba okolnog regiona.

Rusija je uspela da obori deo dronova, ali pojedini mediji tvrde da su neki od njih preusmereni ka stambenim zgradama, pri čemu su razbijeni prozori i izazvani požari.

Crveni trg u Moskvi bio je zatvoren, a na kulama Kremlja i oko Lenjinovog mauzoleja bili su raspoređeni mitraljesci. Jedan od najvećih tržnih centara u gradu, Sadovod, zahvatio je požar nakon udara.

Više od 500 letova otkazano je ili odloženo na aerodromima u blizini ruske prestonice dok se grad suočavao sa posledicama napada.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je "potpuno opravdano" da Moskva trpi posledice nakon ruskih napada na ukrajinske gradove.

- Po drugi put u roku od nedelju dana uspešno je pogođena moskovska rafinerija nafte - rekao je Zelenski.

- Pogođeni su i ciljevi u Rostovskoj oblasti i na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine.

U još jednom ozbiljnom udaru za Putina, Ukrajina je pogodila više drumskih i železničkih mostova, ograničavajući pristupne i snabdevačke rute ka Krimu, koji je Rusija okupirala 2014. godine.

Ovi precizni napadi predstavljaju izazov za rusku kontrolu nad crnomorskim poluostrvom.

Ukrajinski ministar za digitalnu transformaciju Mihailo Fedorov izjavio je:

- Krim se izoluje uz pomoć dronova. Čini se da će Krim u bliskoj budućnosti postati ostrvo, što bi moglo da dovede do veoma neočekivanih posledica po Ruse - rekao je Fedorov.

- Ovo je potpuno opravdan odgovor na ruske napade na naše gradove i zajednice, kao i još jedan važan rezultat napora naših vojnika protiv objekata koji održavaju rusku ratnu mašineriju - rekao je Zelenski.

- Došlo je vreme da se ovaj rat okonča, a Rusija mora da preduzme neophodne korake ka diplomatiji - dodao je ukrajinski predsednik.

U napadima koji su usledili kao odgovor, Rusija je gađala ukrajinska naftna postrojenja u Poltavskoj oblasti i u blizini Kijeva.