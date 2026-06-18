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U Šorndorfu, gradu u nemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, preminula je dvadesetomesečna devojčica nakon što je satima bila ostavljena u automobilu.

Prema prvim informacijama, dete je u vozilu zaboravila njena majka. Kriminalistička policija i tužilaštvo pokrenuli su istragu, piše "Berliner cajtung".

Policijska uprava Alena saopštila je da je u sredu oko 14:50 časova primila dojavu o detetu bez znakova života u automobilu parkiranom u ulici Rihard-Kapfan.

Prema dosadašnjim saznanjima, četrdesetčetvorogodišnja majka pronašla je devojčicu u vozilu tek u popodnevnim časovima, nekoliko sati nakon što ju je tamo ostavila.

Tužilaštvo u Štutgartu potvrdilo je za Nemačku novinsku agenciju da se protiv majke vodi istraga zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Iako su ekipe hitne pomoći odmah po dolasku na mesto događaja započele reanimaciju, pokušaji oživljavanja bili su neuspešni i devojčica je preminula.

Istragu o tačnim okolnostima smrti preuzeli su kriminalistička policija iz Vajblingena i Tužilaštvo u Štutgartu, koji su saopštili da intenzivno rade na ovom slučaju.