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Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da prekida sve kontakte sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas zbog njenih izjava o Izraelu.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Sar je naveo da je odluku doneo nakon izjava koje je Kaja Kalas dala tokom nedavne posete Meksiku, u kojima je uporedila Izrael sa "rasističkim režimom aparthejda u Južnoj Africi".

Prema njegovim rečima, Kalas se već duže vreme ponaša "opsesivno i sa očiglednom nepravdom" prema Izraelu.

Dodao je da do sada nije bilo demantija, pojašnjenja niti odgovora na njegove primedbe.

Sar je pozdravio reakcije evropskih zvaničnika koji su, kako je naveo, osudili njene izjave.