Slušaj vest

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da prekida sve kontakte sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas zbog njenih izjava o Izraelu.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Sar je naveo da je odluku doneo nakon izjava koje je Kaja Kalas dala tokom nedavne posete Meksiku, u kojima je uporedila Izrael sa "rasističkim režimom aparthejda u Južnoj Africi".

Prema njegovim rečima, Kalas se već duže vreme ponaša "opsesivno i sa očiglednom nepravdom" prema Izraelu.
Dodao je da do sada nije bilo demantija, pojašnjenja niti odgovora na njegove primedbe.

Sar je pozdravio reakcije evropskih zvaničnika koji su, kako je naveo, osudili njene izjave.

- Nemam drugog izbora nego da prekinem svaki kontakt sa gospođom Kalas dok ne povuče krvnu klevetu koju je uputila jedinoj jevrejskoj državi na svetu, koja je takođe jedina demokratija na Bliskom istoku - naveo je on.

Ne propustitePlanetaBLISKI ISTOK NA IVICI! Stručnjaci upozorili: "Sporazum SAD i Irana tek treba da položi najteži test"
Iran i Irak su godinama bili u sukobu
PlanetaNEVEROVATAN SNIMAK BOMBARDOVANJA MOSKVE DRONOVIMA! Od siline EKSPLOZIJE OVO je odletelo visoko u vazduh, mnoge je podsetio na NLO (FOTO/VIDEO)
Moskva, Rusija
PlanetaIRAN POTVRDIO DOLAZAK PREGOVARAČA U ŠVAJCARSKU? Iz Teherana poručeno da se "očekuje nastavak razgovora diplomatskim kanalima u narednim satima" (FOTO)
profimedia-1096432932.jpg
PlanetaTRAMP I MAKRON PROŠETALI ZLATNIM VERSAJEM! Zašto je poziv američkom predsedniku u raskošnu istorijsku palatu bio PUN POGODAK za francuskog lidera? (FOTO)
x08 AP Anna Moneymaker.jpg