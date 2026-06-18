RAKETE ZAPALILE MOSKVU, NE DRONOVI?! "NAŠI PARTNERI VIDE KAKO SMO PRECIZNI" Zelenski pohvalio ovu brigadu: Vreme da se rat završi i da Rusija... (FOTO, VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je objavio snimke posledica noćašnjih vazdušnih udara na ciljeve u Rusiji, koji su prema tvrdnjama iz Moskve izvedeni samo dronovima, ali sudeći po ovoj objavi Kijev je ponovo upotrebio rakete srednjeg dometa.
- Noćas su naše sankcije dugog dometa još jednom dosegle Moskovsku oblast - po drugi put ove sedmice pogođena je Moskovska naftna rafinerija. Pogođeni su i ciljevi u Rostovskoj oblasti i na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine. Ovo je potpuno opravdan odgovor na ruske napade na naše gradove i zajednice, još jedan važan rezultat dejstava naših ratnika na postrojenja koja održavaju ratnu mašinu Rusije. Zahvaljujem se našim odbrambenim i bezbednmosnim snagama Ukrajine na njihovim koordisanim naporima – Službi bezbednosti Ukrajine, snagama bespilotnih sistema, snagama za specijalne operacije, vojnim obaveštajcima i našoj raketnoj brigadi na preciznosti. Poslednjih dana svi naši partneri su primetili preciznost i efikasnost naših vazdušnih udara srednjeg dometa i sankcija dugog dometa - napisao je Zelenski i poručio da je "vreme da se rat završi", dodavši da "Rusija mora da preduzme neophodne diplomatske korake".
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin i više ruskih Telegram kanala objavili su da su desetine dronova ciljale grad rano jutros.
Prema Sobjanjinu, ruske jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) uništile su 52 drona koji su leteli ka Moskvi.
- Nekoliko dronova je uspelo da stigne do (Moskovske rafinerije nafte) - kazao je on, bez pominjanja ukrajinskih raketa.
Ovo nije prvi put da ruske vlasti ne prijavljuju udare ukrajinskih projektila.
Ista situacija se desila i prošle nedelje prilikom napada na 20 ruskih oblasti i Moskvu, uprkos tome što se pojavio snimak leta i posledica udara ukrajinske rakete Flamingo u fabriku za proizvodnju vojne elektronike "VNIIR-Progres" u gradu Čeboksari.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)