- Noćas su naše sankcije dugog dometa još jednom dosegle Moskovsku oblast - po drugi put ove sedmice pogođena je Moskovska naftna rafinerija. Pogođeni su i ciljevi u Rostovskoj oblasti i na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine. Ovo je potpuno opravdan odgovor na ruske napade na naše gradove i zajednice, još jedan važan rezultat dejstava naših ratnika na postrojenja koja održavaju ratnu mašinu Rusije. Zahvaljujem se našim odbrambenim i bezbednmosnim snagama Ukrajine na njihovim koordisanim naporima – Službi bezbednosti Ukrajine, snagama bespilotnih sistema, snagama za specijalne operacije, vojnim obaveštajcima i našoj raketnoj brigadi na preciznosti. Poslednjih dana svi naši partneri su primetili preciznost i efikasnost naših vazdušnih udara srednjeg dometa i sankcija dugog dometa - napisao je Zelenski i poručio da je "vreme da se rat završi", dodavši da "Rusija mora da preduzme neophodne diplomatske korake".