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Robert Kuzovkov, poznat pod pseudonimom Semjon Skrepetski, ubijen je vatrenim oružjem iz neposredne blizine kuće u istočnom poljskom gradu Bijala Podlaska u ponedeljak.

- Sve ukazuje na to da se radi o političkom ubistvu. Ali moramo sačekati dokaze ili konkretnije pokazatelje. Jer ako je to slučaj, ako je ubistvo naručila Rusija, onda je reč o izuzetno ozbiljnom međunarodnom pitanju. To bi predstavljalo državni terorizam - izjavio je Tusk na konferenciji za novinare u Varšavi.

Poljski istražitelji su u početku priveli dvojicu državljana Belorusije, ali je Tusk naveo da su pušteni jer vlasti nisu imale dokaze da su direktno učestvovali u ubistvu. Tusk je naglasio da policija i dalje prikuplja dokaze.

- Slučaj je težak. Ako je reč o plaćenom ubici, nažalost nije ga lako identifikovati - rekao je Tusk, dodajući da je Skrepetskom bila ponuđena zaštita poljskih vlasti, ali da ju je odbio.

Kroz svoj umetnički rad Skrepetski je "izražavao kritiku aktuelne politike ruskih vlasti", navodi se u saopštenju poljskog tužilaštva.

Crtao je karikature Vladimira Putina, čečenskog lidera Ramzana Kadirova i drugih visokih ruskih zvaničnika. Jedna od karikatura prikazuje Putina u naručju sovjetskog diktatora Josifa Staljina.

U nedelju je na svom YouTube kanalu objavio video u kojem se vidi kako 12. juna u Berlinu baca rusku zastavu u kantu za smeće, na dan koji se u Rusiji obeležava kao Dan državnosti.

Tužilaštvo navodi da mu je u ponedeljak oko 9:45 časova u blizini kuće prišao nepoznati muškarac koji je ispalio dva hica, a zatim ga još tri puta upucao iz neposredne blizine pre nego što je pobegao. Žrtva je preminula na licu mesta od prostrelnih rana na glavi, grudima i leđima.

Od invazije na Ukrajinu 2022. godine Rusija se suočava sa optužbama da pokušava da likvidira svoje protivnike u inostranstvu, uključujući izbegle aktiviste u Francuskoj i Litvaniji.

Nemačke vlasti su takođe razotkrile zavere usmerene protiv čelnika nemačkog dobavljača oružja za Ukrajinu i jednog ukrajinskog vojnog zvaničnika.