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Abraham Alvarez, koji je u federalnim dokumentima označen kao navodni "vođa" zavere za izvođenje masovnog napada na UFC događaju u Beloj kući 14. juna, ilegalni je imigrant iz Meksika koji je prekoračio boravak u SAD, prema informacijama Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) koje je prvi objavio "Foks njuz".

Abraham Alvarez Foto: Douglas County Sheriff's Office

Alvarez je došao u Sjedinjene Države kao dete i 2014. godine dobio zaštitu od deportacije kroz DACA program administracije Baraka Obame, nakon što nije napustio zemlju po isteku B2 vize 2001. godine.

Pet saučesnika je do sada uhapšeno ovog meseca zbog navodnog planiranja da koriste dronove sa eksplozivima kako bi izazvali evakuaciju sa događaja u Beloj kući, a zatim bi, u haosu koji bi usledio, snajperski tim navodno otvorio vatru na okupljene.

Federalni istražitelji tvrde da je Alvarez bio odgovoran za planiranje, organizovanje i rukovođenje planiranim napadom.

Sudski zapisi su otkrili da je Abraham Alvarez strani državljanin, s obzirom na to da je nakon hapšenja tokom vikenda pristao na konzularno obaveštavanje, iako dokumenti nisu naveli tačan imigracioni status niti zemlju porekla.

ICE je nakon hapšenja FBI-a podnela zahtev za zadržavanje Alvareza. On je uhapšen od strane FBI. Bela kuća i FBI odbili su da komentarišu za "Foks njuz" lokaciju ostalih osoba uključenih u grupni čet, pri čemu je Bela kuća uputila upit na saopštenje Ministarstva pravde.

- Ovaj ilegalni imigrant iz Meksika nikada nije trebalo da bude u našoj zemlji - navela je vršilac dužnosti pomoćnika sekretara DHS-a Lauren Bis u izjavi za "Foks njuz".

- On je bio vođa neuspelog terorističkog napada usmerenog na "UFC Freedom 250" u Beloj kući. Suočiće se sa pravdom i biće brzo izbačen iz naše zemlje - dodala je.

Ako budu osuđeni za zaveru zbog pokušaja ubistva, svaki od osumnjičenih može dobiti maksimalnu kaznu doživotnog zatvora i novčanu kaznu od 250.000 dolara. Planiranje nasilja na teritoriji Bele kuće nosi dodatnu maksimalnu kaznu od pet godina zatvora.

Posle planova za početni napad u nedelju, federalne vlasti tvrde da su osumnjičeni planirali i "drugi talas" napada, u kojem bi pokušali da upadnu kroz kapiju Bele kuće.

Navodno su želeli da izazovu "revoluciju" u SAD, navodeći brojne razloge, poput korupcije, "Epstajnovih fajlova", uticaja izraelske politike i drugih pitanja.

Alvarez je, prema navodima, u grupnom četu koristio ime "pastir" i bio "odgovoran za planiranje, organizovanje i usmeravanje planiranog napada", prema saopštenju Ministarstva pravde.

- Koliko god i što smrtonosnije možemo - navodno je odgovorio Alvarez kada su ga pitali o izradi dronova sa eksplozivom. Vlasti tvrde da je rekao da poseduje funkcionalan dron.

1/5 Vidi galeriju Baron Tramp sa dužom kosom na UFC događaju Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Bonnie Cash - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Istražitelji su identifikovali 23 osobe koje su bile deo navodne mreže za planiranje, ali je do objave teksta samo pet uhapšeno. Nije jasno zašto je UFC događaj održan uprkos tome što su ostali osumnjičeni još uvek na slobodi.

Džej Di Vens je izjavio da navodni planovi "nisu bili toliko napredni", navodeći da je zavera bila relativno "nerazvijena" kada je otkrivena i da osumnjičeni nisu bili u gradu tokom događaja.

Predsednik UFC-a, Dana Vajt je takođe rekao da su pretnje postojale, ali da su "takvi događaji normalno mesto gde se pojavljuju čudaci".