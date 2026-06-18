"ILI SU LJUBOMORNI ILI LOŠI ILI GLUPI LJUDI" Tramp napao protivnike sporazuma Amerike i Irana: Misle da nisam bio dovoljno čvrst, a cene nafte u sunovratu!
Američki predsednik Donald Tramp žestoko je napao protivnike okvirnog sporazuma koji su SAD potpisale s Iranom sa ciljem postizanja konačnog dogovora o okončanju rata.
- Te budale, koje misle da nisam bio dovoljno čvrst prema Iranu, a berza je upravo dostigla REKORDNE VISINE i cene nafte su "u sunovratu", ili su ljubomorni, loši ili glupi ljudi. UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM!!! Predsednik D. DŽ. T. - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
On i iranski predsednik Masud Pezeškijan potpisali su sinoć odvojeno okvirni sporazum Amerike i Irana, prvi je to učinio u Versaju na večeri koju je nakon završetka samita G7 šefu Bele kuće organizovao francuski predsednik Emanuel Makron, a drugi u svom kabinetu u Teheranu.
Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske saopštilo je da će sutra u alpskom odmaralištu Burgenštok blizu Lucerna biti održani pregovori između SAD i Irana, a iz Teherana je poručeno da nova runda pregovora "ostaje u razmatranju".
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)