Američki predsednik Donald Tramp žestoko je napao protivnike okvirnog sporazuma koji su SAD potpisale s Iranom sa ciljem postizanja konačnog dogovora o okončanju rata.

- Te budale, koje misle da nisam bio dovoljno čvrst prema Iranu, a berza je upravo dostigla REKORDNE VISINE i cene nafte su "u sunovratu", ili su ljubomorni, loši ili glupi ljudi. UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM!!! Predsednik D. DŽ. T. - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).