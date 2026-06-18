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Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski u četvrtak je ocenio da je najnoviji veliki ukrajinski napad dronovima na Moskvu opravdan odgovor na ruske napade, upozoravajući da bi Moskva mogla da se suoči sa još posledica ako Kremlj odbije da okonča rat.

U audio poruci poslatoj novinarima posle napada, Zelenski je rekao da je Ukrajina više puta upozoravala da višeslojna protivvazdušna odbrana Moskve neće zaštititi rusku prestonicu od ukrajinskih dalekometnih udara.

- Vidite da, uprkos tri prstena protivvazdušne odbrane oko Moskve, rekli smo da ćemo ih dosegnuti - rekao je Zelenski.

U četvrtak su ukrajinski dronovi drugi put u nedelji pogodili moskovsku naftnu rafineriju, izazvavši više požara u postrojenju koje snabdeva Moskvu sa oko 40 odsto goriva.

Ruski zvaničnici su naveli da je 137 dronova presretnuto tokom tročasovnog napada, iako su neki ipak pogodili ključne ciljeve. Napad je izazvao i požare u tržnim centrima i poklopio se sa udarima u Rostovskoj oblasti, gde je, prema navodima, goreo naftni depo.

Ukrajinski lider povezao je ovaj napad sa nedavnim ruskim udarom na Kijev, uključujući oštećenja na Kijevsko-pečerskoj lavri, koja je pod zaštitom UNESCO-a.

- Pogodili su Lavru. Rekao sam otvoreno da ćemo pripremiti odgovor i da ćete ga videti. Mislim da ga sada vidite - rekao je Zelenski.

U ruskom napadu dronovima na Kijevsko-pečersku lavru u ponedeljak, oštećeno je ovo veliko kulturno nasleđe koje je pod zaštitom UNESCO-a, kada se zapalio krov istorijske Uspenske katedrale.

Napad je izveden tokom masovnog ruskog noćnog udara na Kijev 15. juna, kada su dronovi oštetili pet kulturnih lokaliteta i zamalo izazvali katastrofalno uništenje jednog od najvažnijih ukrajinskih spomenika.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Zelenski je operaciju predstavio kao deo šire strategije da se Rusiji stavi do znanja da nastavak rata ima sve veće posledice.

- Nikada nismo želeli ovaj rat i ne želimo da Ukrajina gori zbog neprijatelja, ali ako Ukrajina gori, onda će i Moskva goreti. Najvažnije je da ljudi u Rusiji počnu da osećaju da jedan čovek, Putin, vodi ovaj rat, dok obični ljudi plaćaju cenu - dodao je.

Ove izjave dolaze u trenutku kada se Ukrajina priprema za novi sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, poznate kao Ramštajn format, u julu, gde će protivvazdušna odbrana biti glavni prioritet Kijeva.

1/6 Vidi galeriju Napad dronovima na Rusiju Foto: Printskrin

Zelenski je rekao da se očekuje da će između 9 i 11 zemalja podržati nove odbrambene inicijative, uključujući dodatne sisteme protivvazdušne odbrane, Patriot baterije i protivbalističke rakete.