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Nastavnik iz Blekpula u Velikoj Britaniji, Džejmi Varli, osuđen je na kaznu doživotnog zatvorazbog ubistva i višemesečnog zlostavljanja svog usvojenog sina, 13-mesečnog Prestona Dejvija.

Prema navodima britanskih medija, Varli je tvrdio da se dete udavilo u kadi u julu 2023. godine, međutim obdukcija je pokazala da smrt nije posledica utapanja. Medicinski nalazi su pokazali oko 40 povreda na telu deteta, uključujući tragove dugotrajnog fizičkog i seksualnog zlostavljanja, prenosi Sky News.

Sud je utvrdio da je dete u periodu od nekoliko meseci nakon usvojenja bilo izloženo kontinuiranom nasilju. Kao uzrok smrti navodi se akutna opstrukcija disajnih puteva, izazvana namernim delovanjem, dok je odbrana o utapanju odbačena.

U istom postupku, njegov partner Džon Mekgovan-Fazakerli osuđen je na 25 godina zatvora zbog omogućavanja smrti deteta, okrutnosti i seksualnog zlostavljanja. Sud je ocenio da je bio svestan nasilja, ali da nije reagovao niti ga sprečio.

Britanski mediji navode da je slučaj pokrenuo i dodatne provere rada socijalnih službi, nakon što je utvrđeno da je dete ranije imalo kontakte sa zdravstvenim sistemom, ali da znakovi zlostavljanja nisu na vreme prepoznati.

Sud je ocenio da je reč o jednom od najtežih slučajeva zlostavljanja deteta u Velikoj Britaniji u poslednjim godinama.