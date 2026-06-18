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Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je danas da su evropski lideri predsedniku SAD Donaldu Trampu napunili glavu štetnim idejama na samitu grupe zemalja G7, prenosi ruska agencija Interfaks.

Ušakov je naveo da Rusija nije imala kontakte sa SAD nakon toga.

- Ukrajinsko pitanje je aktivno razmatrano tokom samita G7. Kao što se i moglo očekivati, Trampu su napunili glavu, rekao bih, verovatno nekorisnim, ako ne i štetnim idejama. Posle toga nismo imali daljih kontakata sa Trampovom administracijom - rekao je Ušakov.

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Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Dodao je da je Tramp čvrst političar i da se drži svojih stavova, uprkos tome što evropski lideri "vrše štetan uticaj".

Američki predsednik Donald Tramp na samitu G7 u Francuskoj Foto: Thibault Camus/AP, YOAN VALAT/EPA

Po izveštajima medija, lideri G7 smatraju da ruska vojska ima tolike gubitke i štetu da gubi rat, ali da ipak ništa ne ukazuje da bi Putin pregovarao o miru.

(Kurir.rs/Beta)

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