PUTINOV SAVETNIK: TRAMPU NA G7 NAPUNILI GLAVU ŠTETNIM IDEJAMA Ušakov kaže da Kremlj "posle toga nije imao daljih kontakata" s američkom administracijom (FOTO)
Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je danas da su evropski lideri predsedniku SAD Donaldu Trampu napunili glavu štetnim idejama na samitu grupe zemalja G7, prenosi ruska agencija Interfaks.
- Ukrajinsko pitanje je aktivno razmatrano tokom samita G7. Kao što se i moglo očekivati, Trampu su napunili glavu, rekao bih, verovatno nekorisnim, ako ne i štetnim idejama. Posle toga nismo imali daljih kontakata sa Trampovom administracijom - rekao je Ušakov.
Dodao je da je Tramp čvrst političar i da se drži svojih stavova, uprkos tome što evropski lideri "vrše štetan uticaj".
Po izveštajima medija, lideri G7 smatraju da ruska vojska ima tolike gubitke i štetu da gubi rat, ali da ipak ništa ne ukazuje da bi Putin pregovarao o miru.
(Kurir.rs/Beta)