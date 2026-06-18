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Iranski predsednik, Masud Pezeškijan, oglasio se na društvenoj mreži "Iks" povodom potpisivanja Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana o prekidu rata i uvodu u period koji bi mogao da bude krunisan potpisivanjem konačnog mirovnog sporazuma u naredna dva meseca.

Predsednik Irana je napisao da je dokument koji su potpisala dvojica lidera "istorijski".

- Ovo je istorijski dokument i poruka moćnog Irana da će mir biti ostvaren u duhu međusobnog poštovanja. Islamska Republika Iran oduvek je bila posvećena i dosledna očuvanju globalnog mira, uz istovremeno očuvanje svog dostojanstva i nezavisnosti, kao i napretku i regionalnoj saradnji. Ovaj tekst odražava glas naroda koji svoje dostojanstvo i nezavisnost nije menjao ni za kakve pretnje ili pritiske. Ono što je danas zabeleženo rezultat je nacionalne istrajnosti, političke racionalnosti i odgovorne diplomatije - istakao je Pezeškijan.

Podsetimo, Donald Tramp i Masud Pezeškijan, predsednici Amerike i Irana, potpisali su Memorandum o razumevanju odvojeno, jedan u Versaju na večeri koju je nakon završetka samita G7 šefu Bele kuće organizovao francuski predsednik Emanuel Makron, a drugi u svom kabinetu u Teheranu.

Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

(Kurir.rs/V.M.)

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