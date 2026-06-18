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Moskvase našla na meti do sada najvećeg ukrajinskog napada od početka rata, pri čemu je gotovo 200 dronova gađalo ciljeve u i oko ruske prestonice. Napadi su izazvali velike požare i guste stubove dima koji su se uzdizali visoko iznad grada.

Prema rečima guvernera Moskovske oblasti Andreja Vorobjova, ranjeno je najmanje 17 osoba. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u samo 24 sata presretnuto i uništeno gotovo hiljadu dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete širom zemlje.

U južnoj Rostovskoj oblasti pogođeno je skladište nafte, pri čemu je jedna osoba izgubila život.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je reč o "sankcijama dugog dometa", što je izraz kojim Kijev opisuje svoje dalekometne napade na rusku teritoriju.

- Vreme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora da preduzme konkretne korake u diplomatiji - poručio je Zelenski.

Dodao je da je napad odgovor na prošlonedeljni ruski udar na Kijev, u kojem je zapaljena Kijevsko-pečerska lavra.

- Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo želeli. Ali,ako Ukrajina gori, goreće i vaša Moskva - upozorio je.

Požari su izbili i u jugoistočnom delu Moskve nakon što je rafinerija Kapotnja pogođena već treći put u poslednjih mesec dana. Eksplozije su bile toliko snažne da su delovi velikih rezervoara za naftu odleteli desetinama metara u vazduh, što potvrđuju brojni snimci objavljeni na društvenim mrežama.

Goreo je i obližnji tržni centar, navodno nakon što su delovi oborenog drona pali na zgradu, dok je nekoliko stambenih nebodera evakuisano.

Zbog bezbednosne situacije privremeno su zatvorena sva četiri moskovska aerodroma, a više od 500 letova je otkazano ili odloženo.

Iako su ruske vlasti zabranile objavljivanje snimaka posledica napada, društvene mreže preplavili su video-snimci dronova koji lete iznad Moskve usred bela dana, kao i eksplozija na industrijskim obodima grada.

Rat u Ukrajini, koji traje već četiri i po godine od početka ruske invazije punog obima, i dalje se vodi iscrpljujućim tempom na prvoj liniji fronta, daleko od svakodnevice mnogih građana Rusije.

Međutim, sve češći napadi duboko unutar ruske teritorije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, pokazuju strategiju Kijeva da "vrati rat kući" ruskom stanovništvu.

Napadi dronovima na Moskvu, udaljenu oko 500 kilometara od ukrajinske granice, poslednjih meseci sve su učestaliji, paralelno sa razvojem ukrajinskih dalekometnih sposobnosti. Prvi takvi udari zabeleženi su još u proleće 2023. godine, ali su tada bili retki i ograničenog obima.

Uprkos pojačanoj protivvazdušnoj odbrani oko glavnog grada, sve veći broj dronova uspeva da probije zaštitu.

Istovremeno, Kijev tvrdi da je Rusija tokom noći lansirala više od 200 dronova i nekoliko balističkih projektila na Ukrajinu.

Ruski predsednik Vladimir Putin, koji u Kazanju učestvuje na samitu sa liderima jugoistočne Azije, za sada se nije oglasio povodom napada na Moskvu.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha poručio je putem društvene mreže "Iks" sledeće: