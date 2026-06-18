PUTINU PRETI NUKLEARNO ORUŽJE NA GRANICI! Parlament NATO države je GLASAO i UKINUO višedecenijsku zabranu zbog "ruske agresije"
Rusija bi mogla da se suoči sa mogućnošću raspoređivanja nuklearnog oružja neposredno uz njenu granicu, nakon što je Finska ukinula dugogodišnju zabranu vezanu za atomsko naoružanje, pozivajući se na zabrinutost zbog "ruske agresije".
Članica NATO-a otvorila je put za raspoređivanje nuklearnog oružja na granici sa Rusijom, dodatno jačajući odbrambeni front Alijanse prema Moskvi.
Finski poslanici su u sredu sa 125 glasova "za" i 61 "protiv" izglasali ukidanje ograničenja iz perioda Hladnog rata, koje datira iz 1980. godine. Ova odluka omogućava Helsinkiju da prima i transportuje nuklearno oružje u okviru operacija NATO-a.
Finski ministar odbrane, Anti Hekenen pozdravio je ovaj potez kao "suštinski važan" za bezbednost zemlje.
- Parlament je usvojio izmene Zakona o nuklearnoj energiji dvotrećinskom većinom. Ova istorijska reforma jača bezbednost Finske i NATO-a u celini - rekao je Hekenen.
Međutim, naglasio je da Helsinki za sada nema planove da trajno rasporedi nuklearno oružje na svojoj teritoriji.
- Nuklearno odvraćanje je, na kraju krajeva, garant mira u Evropi. To je krajnje sredstvo odvraćanja od ruske agresije - izjavio je predsednik Odbora za odbranu finskog parlamenta Heiki Auto.
Rusija je ranije upozorila da će odgovoriti ukoliko nuklearno oružje bude raspoređeno na teritoriji Finske.
Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov izjavio je u martu da će Finska "raspoređivanjem nuklearnog oružja na svojoj teritoriji početi da predstavlja pretnju Rusiji".
- Ako Finska bude pretila nama, preduzećemo odgovarajuće mere.
Od izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine, Finska je ubrzano prošla put od vojne neutralnosti do članstva u NATO-u, kojem se zvanično pridružila 2023. godine. Skandinavska zemlja deli više od 1.300 kilometara dugu granicu sa Rusijom.
Tokom ove godine Finska je podigla nivo pripravnosti zbog nastavka rata u Ukrajini, koji je, prema oceni zapadnih zemalja, već imao posledice po bezbednost više članica NATO-a.
U maju je Finska podigla borbene avione nakon što je dron, za koji se sumnja da je stranog porekla, ušao u njen vazdušni prostor u blizini Helsinkija. Zemlja je takođe najavila povećanje vojnih izdvajanja.
Poslednjih meseci visoki finski zvaničnici isticali su da je ukidanje višedecenijske zabrane ključno za jačanje nacionalne bezbednosti.
Uprkos tome što ima samo 5,6 miliona stanovnika, Finska raspolaže jednom od najjačih vojski u Evropi i razvijenim planovima civilne zaštite za slučaj vanrednih situacija ili moguće invazije.
(Kurir.rs/The Sun)