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Rusija bi mogla da se suoči sa mogućnošću raspoređivanja nuklearnog oružja neposredno uz njenu granicu, nakon što je Finska ukinula dugogodišnju zabranu vezanu za atomsko naoružanje, pozivajući se na zabrinutost zbog "ruske agresije".

Članica NATO-a otvorila je put za raspoređivanje nuklearnog oružja na granici sa Rusijom, dodatno jačajući odbrambeni front Alijanse prema Moskvi.

Finski poslanici su u sredu sa 125 glasova "za" i 61 "protiv" izglasali ukidanje ograničenja iz perioda Hladnog rata, koje datira iz 1980. godine. Ova odluka omogućava Helsinkiju da prima i transportuje nuklearno oružje u okviru operacija NATO-a.

1/5 Vidi galeriju Finska vojska Foto: Shutterstock, Profimedia

Finski ministar odbrane, Anti Hekenen pozdravio je ovaj potez kao "suštinski važan" za bezbednost zemlje.

- Parlament je usvojio izmene Zakona o nuklearnoj energiji dvotrećinskom većinom. Ova istorijska reforma jača bezbednost Finske i NATO-a u celini - rekao je Hekenen.

Međutim, naglasio je da Helsinki za sada nema planove da trajno rasporedi nuklearno oružje na svojoj teritoriji.

- Nuklearno odvraćanje je, na kraju krajeva, garant mira u Evropi. To je krajnje sredstvo odvraćanja od ruske agresije - izjavio je predsednik Odbora za odbranu finskog parlamenta Heiki Auto.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i finski predsednik Aleksander Stub Foto: Alex Brandon/AP, WILL OLIVER/EPA, SAMUEL CORUM / POOL/SIPA POOL

Rusija je ranije upozorila da će odgovoriti ukoliko nuklearno oružje bude raspoređeno na teritoriji Finske.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov izjavio je u martu da će Finska "raspoređivanjem nuklearnog oružja na svojoj teritoriji početi da predstavlja pretnju Rusiji".

- Ako Finska bude pretila nama, preduzećemo odgovarajuće mere.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Od izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine, Finska je ubrzano prošla put od vojne neutralnosti do članstva u NATO-u, kojem se zvanično pridružila 2023. godine. Skandinavska zemlja deli više od 1.300 kilometara dugu granicu sa Rusijom.

Tokom ove godine Finska je podigla nivo pripravnosti zbog nastavka rata u Ukrajini, koji je, prema oceni zapadnih zemalja, već imao posledice po bezbednost više članica NATO-a.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

U maju je Finska podigla borbene avione nakon što je dron, za koji se sumnja da je stranog porekla, ušao u njen vazdušni prostor u blizini Helsinkija. Zemlja je takođe najavila povećanje vojnih izdvajanja.

Poslednjih meseci visoki finski zvaničnici isticali su da je ukidanje višedecenijske zabrane ključno za jačanje nacionalne bezbednosti.