"Ostavili su ga da umre u krevetu, kao da spava"

"Ostavili su ga da umre u krevetu, kao da spava"

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Kajl Bevan (33) iskrvario je na smrt u svojoj ćeliji u zatvoru maksimalnog obezbeđenja "Vejkfild" u novembru prošle godine. Bevan je služio doživotnu kaznu zbog ubistva dvogodišnje poćerke svoje partnerke, Lole Džejms, koja je u brutalnom napadu zadobila 101 povredu. Bevana su do njegove ćelije pratili drugi zatvorenici - Li Njuel (57), Mark Felous (45) i Dejvid Tejlor (63).

Trojica muškaraca izašla su iz ćelije četiri minuta i 39 sekundi kasnije, pokazujući, kako je navedeno na sudu, "izraz zadovoljstva zbog obavljenog posla". Posle suđenja proglašeni su krivima za Bevanovo ubistvo.

Ubijena devojčica Lola Džejms Foto: Dyfed-Powys Police

na sudu se moglo takođe čuti da je u zatvoru u to vreme vladala velika napetost i da su se u nedeljama koje su prethodile Bevanovoj smrti dogodila još dva ozbiljna napada.

Porotnicima je rečeno da, za razliku od drugih zatvora, ranjivi zatvorenici u vejkfildskom zatvoru nisu bili odvojeni od ostalih osuđenika. To je značilo da su zatvorenici poput Felousa, Njuela i Tejlora morali da dele prostor sa osobama koje su, u okviru "iskrivljene moralne hijerarhije", smatrali nižima od sebe, poput ubica dece.

Ubica devojčice, Kajl Bevan Foto: Dyfed-Powys Police

Felous, poznat pod nadimkom "Ledeni čovek", služio je kaznu zbog ubistava vođa kriminalnih organizacija Pola Mesija i Džona Kinselija.

Tejlor je prebačen u "Vejkfild" zbog optužbi povezanih sa ubistvom jednog saradnika i pokušajem ubistva policijskog službenika dok se nalazio u pritvoru.

Tokom brutalnog napada prošlog novembra, Bevan je izboden u srce i prerezani su mu ključni krvni sudovi, a jedna od rana išla je sve do kosti.

Porotnicima je rečeno da je kasnije pronađen presavijeni komad metala sa Bevanovom krvlju, napravljen od dela televizora.

- Četiri minuta i 39 sekundi, toliko je trajalo. Toliko je vremena prošlo od trenutka kada je Kajl Bevan ušao u svoju ćeliju u zatvoru Vejkfild, a odmah za njim, jedan po jedan, ušli su optuženi - rekao je tužilac Džejson Piter.

Bevan je 5. novembra prošle godine u svojoj ćeliji na četvrtom spratu, u krilu A, izboden 25 puta oštrim predmetom.

- Ostavili su ga da umre. Ali ne pre nego što su ga smestili u krevet, ne koristimo mi taj izraz, već izraz koji ćete čuti tokom dokaznog postupka. Ostavili su ga kao da spava. Tamo je, na svom krevetu, iskrvario nasmrt, a njegovo telo otkriveno je tek tokom jutarnje prozivke - rekao je tužilac.

Bevan je 2023. godine osuđen na najmanje 28 godina zatvora zbog svirepog ubistva Lole Džejms u Pembrokširu, u Velsu. Nakon što je napao devojčicu, nije pozvao hitnu pomoć, već je snimio uznemirujući video-snimak u trajanju od 22 sekunde, pokušavajući da je uspravi. Lekari su njene povrede uporedili sa onima koje nastaju u saobraćajnim nesrećama pri velikim brzinama.