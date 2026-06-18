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Evropolje, u saradnji sa bezbednosnim službama osam evropskih zemalja i američkim Federalnim istražnim biroom (FBI), sproveo nedelju dana dugu operaciju širom Evrope usmerenu protiv mreža povezanih sa ogrankom Islamske države u provinciji Horasan (ISKP).

Kako je navedeno u saoptšenju Evropola, akcija je održana od 1. do 5. juna pod koordinacijom Evropskog centra za borbu protiv terorizma (ECTC), a bila je usmerena na osobe čečenskog i centralnoazijskog porekla za koje se sumnja da su povezane sa ISKP-om.

Prema navodima Evropola, tokom operacije su razmenjivani obaveštajni podaci u realnom vremenu, što je omogućilo identifikaciju osumnjičenih, mapiranje njihovih kretanja između Evrope, Južne Amerike i Sjedinjenih Američkih Država, kao i sprovođenje više hapšenja.

Foto: Evropol

Tokom akcije je razmenjeno više od 100 gigabajta operativnih informacija, a saradnja je omogućila napredak u više istraga povezanih sa terorizmom.

Evropol je u operaciju uključio stručnjake za analizu podataka, sajber kriminal i finansijske istrage.

Evropski centar za sajber kriminal (EC3) pružio je podršku u praćenju transakcija kriptovalutama, dok je Evropski centar za finansijski i ekonomski kriminal (EFECC) pomagao u otkrivanju mreža finansiranja.

U operaciji su učestvovale bezbednosne službe Belgije, Češke, Nemačke, Finske, Italije, Irske, Španije i Sjedinjenih Američkih Država.

Evropol je saopštio da akcija potvrđuje značaj međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i praćenju aktivnosti ISKP-a, koji i dalje predstavlja jednu od glavnih džihadističkih pretnji na globalnom nivou.