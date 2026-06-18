Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, predviđen memorandumom o razumevanju, zvanično počinje da teče od danas, navodeći da se kao "prvi dan" računa četvrtak, uzimajući u obzir vreme potpisivanja i vremenske zone.

"Rekao bih da je 60-dnevni period zvanično počeo danas", rekao je Vens novinarima u Beloj kući.

Prema njegovim rečima, u okviru početne faze primene dogovora omogućeno je pojačano kretanje brodova kroz Ormuski moreuz, a SAD su počele da ublažavaju ranije pomorske restrikcije, što je, kako je naveo, dovelo do povećanja protoka nafte, prenosi Asošiejted pres.

"Sada više nafte teče kroz Ormuski moreuz. Više od 12,5 miliona barela prošlo je kroz brodski kanal u sredu uveče", rekao je Vens.

On je napomenuo da su SAD dozvolile prolazak kroz iranske luke za više od desetak brodova.

"To najveći broj od početka sukoba krajem februara... Dakle, mi takođe poštujemo naš deo ranog sporazuma sa vojne strane", rekao je Vens.

Vens je ocenio da je reč o „prvim konkretnim benefitima” sporazuma, odbacujući kritike da dogovor ide previše u korist Teherana.

Sporazum predviđa trajni prekid neprijateljstava i pokretanje pregovora o iranskom nuklearnom programu, kao i postepeno ublažavanje sankcija i ograničenja, dok je Vašington naglasio da zadržava mogućnost povratka vojnih mera ukoliko dogovor ne bude sproveden.