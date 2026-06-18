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Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za borbenu gotovost ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Odavno sam uveren da reči nisu dovoljne. Nije slučajno što je predsednik Putin najavio pre nekog vremena, nakon još jednog napada terorista iz Kijeva, da ćemo sada izvoditi masovne grupne udare", rekao je Lavrov novinarima na marginama samita Rusija-ASEAN koji se održava u Kazanju, prenose RIA Novosti.

Lavrov je naglasio da je vojska već počela da izvršava zadatak vrhovnog komandanta.

Ukrajinske oružane snage gotovo svakodnevno gađaju dronovima mete u ruskim regionima.

Foto: X/Printscreen/@DefenceU

Juče je pogođen autobus koji je prevozio decu u Brjanskoj oblasti, koji je putovao iz Belorusije za Gelendžik, u kojem su bila 44 putnika, od kojih 28 učenika Omladinske sportske škole iz Rečice.

U tom napadu poginula je žena koja je pratila učenike, a osam osoba je povređeno.

U noći 22. maja, ukrajinski dronovi su napali studentski dom Starobilskog stručnog koledža Luganskog državnog pedagoškog univerziteta u kome je poginula 21 osoba a više od 40 je povređeno.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će vojska uzvratiti konstantnim gađanjem ukrajinskih centara za donošenje odluka i komandnih mesta, kao i da će legitimne mete uključivati objekte odbrambene industrije koje kijevski režim koristi zajedno sa stručnjacima NATO-a koji su zaduženi za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštajnih podataka i ciljanje.