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Američki Stejt departmentizdao je novo upozorenje za američke državljane koji borave u Rusiji.

Kao razlog su navedeni kontinuirani napadi dronovima na ruske gradove.

"Napadi i eksplozije bespilotnih letelica ili dronova dogodili su se u blizini granice sa Ukrajinom, kao i u velikim gradovima širom Rusije, uključujući Moskvu, Kazanj i Sankt Peterburg. U hitnim slučajevima, trebalo bi da sledite uputstva lokalnih ruskih vlasti i potražite sklonište.

U slučaju viđenja bespilotne letelice ili drona, odmah se udaljite i potražite sklonište ako je potrebno. Ne približavajte se, ne dodirujte i ne fotografišite bespilotne letelice, ostatke bespilotnih letelica ili predmete koje su bespilotne letelice ispustile.

Ruski zakon zabranjuje deljenje ili objavljivanje fotografija ili video zapisa koji prikazuju posledice napada dronovima, uključujući slike bespilotnih letelica ili njihovih delova. Kršenje ovog zakona može rezultirati novčanom kaznom ili zatvorom. Pratite uputstva lokalnih vlasti", navodi Stejt department.

Vašington je takođe još jednom pozvao građane SAD da ne putuju u Rusiju, koja je i dalje pod najvišim nivoom upozorenja za putovanja.

Ukrajina je jutros lansirala masovan napad dronova na Moskvu, najveći u poslednje dve godine, objavio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.