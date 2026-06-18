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Posle najvećeg napada ukrajinskih dronova od početka rata, u kojem je skoro 200 dronova ispaljeno na Moskvu, delovi ruske prestonice bili su prekriveni crnom, masnom kišom.

Gusti stubovi dima dizali su se visoko u nebo iz pogođene rafinerije nafte, a 17 ljudi je ranjeno u Moskovskoj oblasti, rekao je lokalni guverner Andrej Vorobjov, piše BBC.

Stanovnici jugoistoka Moskovske oblasti rekli su da je kiša ostavila "neprijatne crne mrlje" na njihovoj odeći. Moskovske vlasti su negirale da je u pitanju "kiša od nafte", ali je zvanični gradski Telegram kanal upozorio stanovnike pogođenog okruga da drže prozore zatvorenim.

Porodicama sa decom, starijim osobama i astmatičarima je savetovano da odmah napuste područje. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je skoro 1.000 dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete presretnuto i uništeno širom zemlje za 24 sata. Na jugu Rostovske oblasti pogođeno je skladište nafte, pri čemu je jedna osoba poginula.

"Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo želeli"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad dronom bio odgovor na prošlonedeljni ruski napad na Kijev, u kojem je zapaljen glavni verski spomenik, manastir Pečerska lavra.

"Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo želeli. Ali ako Ukrajina gori, goreće i vaša Moskva", rekao je Zelenski.

Kao odgovor, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je najavio da će udari na Ukrajinu biti izvedeni "masovno", dodajući da je "odavno bio uveren da reči nisu dovoljne".

Foto: Printskrin X

Požari su izbili nakon što je rafinerija Kapotnja jugoistočno od Moskve pogođena treći put za mesec dana i drugi put ove nedelje, obasjavajući nebo crnim dimom.Obližnji tržni centar se takođe zapalio nakon što su ostaci drona pali na zgradu.

"Čim sam izašla iz zgrade, počela je da pada ova sitna kiša“, rekla je jedna meštanka za BBC.

Primetila je "neprijatne crne mrlje" na svojoj odeći, a jakna njene prijateljice je takođe bila "sva u crnim tačkama".

"Sada ćemo videti da li će nam ovi naftni proizvodi učiniti da nam kosa opada", dodala je.

Četiri moskovska aerodroma su privremeno zatvorena, a više od 500 letova je otkazano ili odloženo. Iako su lokalne vlasti širom Rusije zabranile objavljivanje snimaka posledica napada, na društvenim mrežama su se pojavile desetine video snimaka.

Napadi na Moskvu postali sve češći

Oni prikazuju dronove na dnevnom nebu i eksplozije iznad industrijskih zona na obodu Moskve. Uobičajena ukrajinska taktika je lansiranje velikog broja izviđačkih dronova-mamaca kako bi se mapirala gustina protivvazdušne odbrane i otkrila ranjiva područja pre većih vazdušnih napada.

Obraćanje ukrajinskog ministra

Nijedan sistem ne može da pruži potpunu zaštitu od masovnih napada, tako da će ova baraža dronova sigurno pokrenuti pitanja o efikasnosti odbrane kritične infrastrukture od strane Moskve.

Sa svoje strane, Rusija je preko noći lansirala više od 200 dronova i nekoliko balističkih raketa u Ukrajinu, saopštio je Kijev.

Vladimir Putin, koji je domaćin liderima jugoistočne Azije na samitu u Kazanju, nije komentarisao veliki napad na rusku prestonicu. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga je to objavio na platformi X.

"Jedno od najčešćih pitanja koje Moskovljani postavljaju sebi jutros je: 'Šta se dešava?' Mogu da im odgovorim. Vaša zemlja je započela agresivni rat protiv naše. Godinama ubija naš narod. Sada kada znate šta se dešava, pitajte Putina kada planira da to okonča", rekao je on.

Četiri i po godine od početka sveobuhvatne invazije, Kijev nastoji da ispuni cilj predsednika Zelenskog da "vrati rat kući" običnim Rusima izvođenjem udara dugog dometa na mete širom Rusije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg.

Napadi dronova na Moskvu, oko 500 kilometara od ukrajinske granice, postali su češći otkako je Kijev razvio svoje mogućnosti dugog dometa.

Iako su oko Moskve raspoređeni opsežni sistemi protivvazdušne odbrane, broj dronova koje Ukrajina koristi u napadima se umnožio, a neki uspevaju da probiju odbranu.