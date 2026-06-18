Slušaj vest

Američke oružane snage ukinule su blokadu pomorskog saobraćaja ka i iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je danas Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), navodeći da je odluka doneta u skladu sa naređenjem predsednika SAD Donalda Trampa.

CENTCOM je na društvenoj mreži Iks saopštio da američke snage više ne sprečavaju prolazak brodova koji ulaze u iranske luke ili ih napuštaju.

"Svi napori američke vojske na sprovođenju blokade su obustavljeni", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će američki ratni brodovi ostati u širem području kako bi osigurali da se svi aspekti postignutog sporazuma poštuju i u potpunosti sprovode.

"Naši veliki pomorski brodovi ostaće u toj oblasti kako bi se osiguralo da svi delovi sporazuma budu ispunjeni, poštovani i u potpunoj snazi", zaključio je CENTCOM.

1708-ap.jpg
Foto: AP

Prema tekstu Memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji je ranije danas objavio predsednik Irana Masud Pezeškijan, Vašington bi odmah po potpisivanju sporazuma započeo ukidanje pomorske blokade Irana i drugih restriktivnih mera, dok bi potpuni prekid blokade trebalo da bude sproveden u roku od 30 dana.

Dokument predviđa i povlačenje američkih vojnih snaga iz područja oko Irana u roku od 30 dana od zaključenja konačnog sporazuma.

Iran se obavezuje da omogući bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Persijski i Omanski zaliv, kao i da sa Omanom razgovara o budućem upravljanju pomorskim saobraćajem u Ormuskom moreuzu.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je danas u Vašingtonu da je američka mornarica dozvolila da više od 10 brodova prođe do iranskih luka, čime je ukinuta blokada u skladu sa sporazumom o okončanju američko-iranskog rata.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaKRAJ RATA! POTPISAN SPORAZUM AMERIKE I IRANA: Dve zemlje elektronski potpisale Memorandum o razumevanju za okončanje sukoba!
rat u Iranu napad na Iran
PlanetaBELA KUĆA POTVRDILA: Tramp potpisao Memorandum o razumevanju SAD i Irana za okončanje rata! Paraf stavio i iranski predsednik
Donald Tramp.jpg
PlanetaPOTPIS NA DALJINU: Teheran razmatra mogućnost da predsednici SAD i Irana elektronski parafiraju memorandum
iran.jpg
PlanetaAMERIKANCI OBJAVILI SPORAZUM SAD I IRANA: Trajni prekid rata, otvara se strateški Ormuski moreuz! Tramp i Pezeškijan zajedno potpisuju!
tramp masud.jpg
PlanetaTRAMP NEGIRAO NAVODE IZ MIROVNOG SPORAZUMA: Ništa od fonda vrednog 300 milijardi dolara za Iran
Donald Tramp.jpg
PlanetaOVO JE SVIH 14 TAČAKA ISTORIJSKOG SPORAZUMA AMERIKE I IRANA: Teheran se obavezao da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje, SAD ukidaju pomorsku blokadu!
Iran OpenAI (2) copy.jpg
PlanetaIZRAEL BESAN ZBOG SPORAZUMA AMERIKE I IRANA: Uslovi dokumenta ugrožavaju bezbednosne interese Tel Aviva
izrael iran2.jpg
PlanetaPOTPUNA ZBRKA OKO DATUMA POTPISIVANJA SPORAZUMA AMERIKE I IRANA: Sad se pominje virtuelni sastanak na kojem će se produžiti primirje za 60 dana
Iran Teheran slavlje