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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Vašington ostaje posvećen miru i pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore, navodeći da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, libanski militantni pokret Hezbolah i Izrael.

"Sjedinjene Američke Države su posvećene miru i ohrabrujemo sve u regionu Bliskog istoka da zadrže svoju posvećenost kako bismo omogućili da se naši pregovori uspešno nastave", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.

On je ocenio da tržišta pozitivno reaguju na razvoj događaja, navodeći da su cene nafte značajno pale, dok su indeksi na berzi porasli.

"Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, Hezbolah i Izrael", naglasio je američki predsednik.
Ranije danas, predsednik Irana Masud Pezeškijan objavio je tekst Memoranduma o razumevanju između Irana i SjedinjenihAmeričkih Država, kojim se predviđaju momentalni prekid vojnih operacija, pokretanje pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana, postepeno ukidanje sankcija Teheranu i rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa.

U dokumentu, objavljenom na Pezeškijanovom nalogu na Iksu, navodi se da su Iran i SAD saglasni da odmah i trajno obustave vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, kao i da se uzdrže od pretnje silom i njene upotrebe.

Kurir.rs/Rojters

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