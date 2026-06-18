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Trogodišnji dečak je teško povređen nakon što je bačen u ribnjak sa krokodilima u zoološkom vrtu Džonsons u Old Herstu, Kembridžšir. Tridesetogodišnji muškarac iz Norfolka uhapšen je zbog sumnje na pokušaj ubistva.

Policija Kembridžšira saopštila je da se incident dogodio oko 13:30 u četvrtak. Dečak je hitno prebačen u bolnicu Adenbruk u Kembridžu, gde se lekari bore da ga spasu.

Glavni detektiv Veriti Mekan rekla je da policija razgovara sa svedocima koji su bili u zoološkom vrtu u vreme incidenta kako bi utvrdila sve okolnosti.

- U ovoj fazi istrage razgovaramo sa onima koji su bili prisutni u zoološkom vrtu kako bismo bolje razumeli okolnosti incidenta. Ne verujemo da su muškarac i dete povezani. Policajci pružaju podršku dečakovoj porodici u bolnici i naše misli su sa njima - rekla je Mekan.

Lokalni poslanik Ben Obese-Džekti takođe se oglasio o slučaju, pozivajući javnost na uzdržanost.

- Svestan sam incidenta u Džonsonsu iz Old Hersta i u kontaktu sam sa višim policijskim službenicima koji ovo tretiraju kao kritičan incident. Ovo je aktivna krivična istraga i zamolio bih javnost da se uzdrži od spekulacija na društvenim mrežama. Policija će blagovremeno objaviti dodatne informacije - rekao je poslanik. Dodao je da su mu misli uz mladu žrtvu i njenu porodicu tokom, kako je rekao, izuzetno traumatičnog i teškog perioda.

Džonsons zoološki vrt je porodični kompleks koji obuhvata zoološki vrt, farmu, prodavnicu lokalnih proizvoda, čajdžinicu i restoran. Na svojoj veb stranici piše da je to radna farma i zoološki vrt smešten u ruralnom području, sa više od 100 životinja, uključujući afričke lavove, bengalske tigrove, krokodile i druge egzotične vrste.

Policija je potvrdila da je dečakovo stanje i dalje kritično, ali stabilno.

- Dečak je prebačen u bolnicu Adenbruk sa teškim povredama. Njegovo stanje je kritično, ali stabilno. Specijalno obučeni policajci pružaju podršku njegovoj porodici - rekao je portparol policije.

Istraga o okolnostima ovog šokantnog incidenta je u toku.