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Slovačka vlada dobila je glasanje o poverenju u parlamentu, koje je pokrenuto zbog toga što je dug zemlje prešao fiskalne limite utvrđene Ustavom.

Svih 78 poslanika lojalnih trostranačkoj koalicionoj vladi koju predvodi premijer Robert Fico glasalo je za podršku njegovom kabinetu. Tačno 54 poslanika u parlamentu od 150 mesta glasalo je protiv.

Opozicija je podnela žalbu sudu u novembru nakon što je telo Evropske unije za statistiku Evrostat saopštilo da je slovački dug dostigao 59,7 odsto Bruto domaćeg proizvoda prethodnog meseca. Porastao je na 61,4 odsto od tada, prema podacima Slovačkog zavoda za statistiku, iako je i dalje ispod proseka među zemljama Evropske unije.

Prag za pokretanje glasanja je 50 odsto u Slovačkoj.

Foto: rarrarorro/Shutterstock, Emil Vasko / News and Media / Profimedia

Fico je pozvao na glasanje o poverenju nakon što je Ustavni sud, najviši organ vlasti u zemlji, u sredu presudio da vlada mora to da učini.

Slovačka, kao i mnoge druge evropske zemlje, povećala je državnu potrošnju kako bi se suprotstavila ekonomskim šokovima pandemije korona virusa i ruskog rata protiv Ukrajine, što je izazvalo skok cena energije.

Slovačka Vrhovna revizorska kancelarija saopštila je u utorak da je slovačka ekonomija porasla samo 0,8 odsto 2025, što je najsporija stopa u poslednje tri godine. Državna potrošnja je rasla brže, doprinoseći rastućem dugu.

Fico je kontroverzna figura od povratka na vlast 2023. godine. Njegov proruski stav i drugi politički stavovi izazvali su brojne proteste.