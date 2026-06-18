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Potpredsednik SAD Džej Di Vens je oštro kritikovao izraelske kritičare sporazuma sa Iranom, rekavši da je američki predsednik Donald Tramp jedini saveznik Izraela.

Vens je branio sporazum postignut ove nedelje o okončanju rata sa Iranom, koji kritičari u SAD i Izraelu osuđuju zbog toga što nije obuzdao iranski raketni program i nije pružio jasan put ka demontaži njegovih nuklearnih postrojenja, dok je istovremeno ograničio Izrael u ratu sa militantima Hezbolaha u Libanu.

Tramp je više puta kritikovao Izrael – svog dugogodišnjeg saveznika, što je pojačalo tenzije skoro četiri meseca nakon što su se dve zemlje udružile u napadu na Iran.

Rat je potresao tržišta i globalne zalihe nafte, a Teheran je odgovorio zatvaranjem kritične rute snabdevanja kroz Ormuski moreuz.

Vens, upitan na konferenciji za novinare u Beloj kući o izveštaju da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu besan zbog sporazuma, rekao je da nije čuo takve komentare od Netanjahua, ali je kritikovao članove kabineta izraelskog lidera, za koje je rekao da su napali sporazum i lično napali Trampa.

"Moja poruka njima bi bila – Donald Tramp je jedini šef države na celom svetu koji je u ovom trenutku saosećajan sa izraelskim narodom. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao u celom svetu", rekao je Vens novinarima u Beloj kući.