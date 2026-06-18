Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da izraelske snage neće povući trupe iz južnog Libana i da će Izrael zadržati bezbednosnu zonu u toj oblasti onoliko dugo koliko to bezbednosne potrebe budu zahtevale, uprkos pritiscima iz SAD i Irana u okviru novog američko-iranskog dogovora.

Netanjahu je poručio da će Izrael nastaviti da sprovodi politiku "obezbeđivanja sigurnosti severnih gradova", naglašavajući da to podrazumeva i vojno prisustvo na jugu Libana, prenosi Tajms of Izrael.

"Vratićemo sigurnost i prosperitet gradovima na severu. To zahteva održavanje bezbednosne zone u južnom Libanu. To zahteva da ne napuštamo taj prostor dok god to nalažu bezbednosni interesi Izraela", poručio je izraelski premijer.

Okvirni memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teherana predviđa prekid neprijateljstava i stabilizaciju situacije u regionu, uključujući Liban, ali Izrael nije potpisnik tog sporazuma.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp kritikovao je pojedine izraelske vojne operacije protiv Hezbolaha, ocenjujući ih kao preterano agresivne u trenutku kada se vode pregovori sa Iranom.

Iz izraelske vlade poručuju da se vode intenzivni pregovori sa Sjedinjenim Državama o nastavku rasporeda trupa u južnomLibanu, dok je izraelska vojska objavila ažuriranu mapu bezbednosne zone, uz poruku da se povlačenje u ovom trenutku ne planira.